El arte de conocerse

«Conoce al enemigo y conócete a ti mismo; en cien batallas, no correrás peligro.» Esta cita, con más de 2500 años de antigüedad, sigue ... siendo sorprendentemente vigente, como casi todo lo que nos revela El Arte de la Guerra de Sun Tzu. Este tratado bélico es, en realidad, una profunda reflexión sobre la vida, que nos enseña cómo alcanzar nuestros objetivos más ambiciosos mediante la planificación, la percepción y la astucia. Esa «guerra» simboliza los desafíos a los que nos enfrentamos y cómo debemos actuar para que se conviertan en una victoria personal, y no en un trauma que nos persiga como una sombra.

En la psicología moderna, las enseñanzas de Sun Tzu parecen no haber caducado, ya que muchos conceptos terapéuticos coinciden con las apreciaciones de este arte de la guerra, que es, en esencia, un arte de la conducta humana. La cita que encabeza este artículo puede trasladarse a la psicología actual en los siguientes puntos clave:

Conócete a ti mismo

El autoconocimiento es uno de los pilares fundamentales de terapias con alta evidencia científica, como la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC). Es vital que el paciente explore sus patrones de pensamiento, emociones y comportamientos para comprender cómo estos impactan en su vida.

Siguiendo a Sun Tzu, si no nos conocemos a nosotros mismos (nuestras debilidades, sesgos cognitivos, emociones), estaremos en desventaja frente a los desafíos del «enemigo», que puede manifestarse como estrés, ansiedad, conflictos interpersonales, etc.

Conoce a tu enemigo

El «enemigo» puede ser cualquier factor interno o externo, desde esa ansiedad que nos impide socializar hasta nuestros propios prejuicios. Es crucial entenderlo para ver cómo afecta a nuestras expectativas y, así, poder hacerle frente. Afrontar, en lugar de evitar, es la clave para superar cualquier tipo de fobia. Es precisamente en la exposición donde «desnudamos» esos miedos, aprendemos a aceptarlos y a gestionarlos.

Conoce tus debilidades

Sun Tzu advierte astutamente en su libro que desconocer nuestras debilidades nos hace más vulnerables. En el lenguaje de la psicología, los sesgos cognitivos (como el de confirmación o el de negatividad) distorsionan la realidad y nublan nuestra estrategia. Por ejemplo, si pensamos que nuestra pareja es egoísta, solo notaremos sus actos que confirmen esa idea, descartando los momentos en que se muestra generosa. Si no reconocemos este sesgo (autoconocimiento) ni entendemos cómo podemos cambiar el foco de atención de lo que nos afecta (conocer al enemigo), será difícil mejorar nuestra actitud hacia nuestra pareja.

Leer a autores clásicos como Sun Tzu, en estos tiempos tan atribulados, nos ofrece una referencia para alcanzar un poco de sabiduría. Esta nos ilumina en una sociedad que, a la vez que parece ofrecernos un océano de información, realmente nos sumerge en un panorama lleno de tinieblas provocado por el torrente de tuits, likes, reels, historias y demás herramientas que, en muchos casos, desvían nuestra atención de lo que realmente nos interesa: poder vencer nuestros propios miedos.