Común Mente

El arte de conocerse

Miguel Arranz

Psicólogo

Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:05

«Conoce al enemigo y conócete a ti mismo; en cien batallas, no correrás peligro.» Esta cita, con más de 2500 años de antigüedad, sigue ... siendo sorprendentemente vigente, como casi todo lo que nos revela El Arte de la Guerra de Sun Tzu. Este tratado bélico es, en realidad, una profunda reflexión sobre la vida, que nos enseña cómo alcanzar nuestros objetivos más ambiciosos mediante la planificación, la percepción y la astucia. Esa «guerra» simboliza los desafíos a los que nos enfrentamos y cómo debemos actuar para que se conviertan en una victoria personal, y no en un trauma que nos persiga como una sombra.

