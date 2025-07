Las relaciones amorosas en el verano siempre han sido el caladero ideal para pescar ideas para novelas, películas y cómics de lo más variopinto. ¿Qué ... hace tan atractivo el tema de estas relaciones? ¿Su torridez? ¿Su locura? ¿Su fugacidad? ¿Todo junto? Y el cerebro, ¿qué papel tiene en todo esto? Vayamos por partes. Un amor de verano suele ser adolescente, aunque no tiene la exclusividad, ya que algunas personas maduras han caído en las garras de este amor que puede actuar como un auténtico terremoto que pone la vida patas arriba. Y lo que es más curioso, deja una huella tan profunda que, pasado el tiempo, se idealiza y nos hace dar algún que otro suspirito cuando algo nos recuerda (una canción, un aroma...) a ese instante que consideramos como un momento mágico.

Regla del Pico Final

La psicología cognitiva ofrece una explicación bastante clarificadora a través de la investigación sobre la memoria, con un concepto que se llama Regla del Pico Final (Peak-End Rule), explicando que tendemos a recordar experiencias basándonos en cómo nos sentimos en su punto más intenso (el «pico») y en su final. Los amores de verano, al tener una duración limitada y estar a menudo asociados con un entorno vacacional, suelen ser muy intensos porque hay menos distracciones de la vida cotidiana (trabajo, estudios, familia) y más tiempo para la exploración, la novedad y la conexión profunda. Esta intensidad (o mariposas en el estómago, como dicen los más cursis) se traduce en un pico emocional alto, ya sea de felicidad, excitación o incluso de empalagosa melancolía al final.

El hecho de que el verano termine y la relación deba cesar o cambiar drásticamente crea un final muy marcado y, debido a la Peak-End Rule (no confundir con el Pick and Roll del baloncesto, como le pasó a un servidor...), estos recuerdos del «pico» (la pasión, la diversión) y el «fin» (la despedida agridulce) se consolidan con fuerza en nuestra memoria, haciendo que la experiencia del amor de verano sea fácilmente recordada e idealizada en retrospectiva. El cerebro prioriza esta información tan cargada emocionalmente y no atiende a razones, tomando uno de sus célebres atajos o heurísticos y haciendo que el resto de información, aunque no se pierda, no sea utilizada.

Sesgo de confirmación

Cuando conocemos a alguien nuevo en un entorno estimulante como el verano, nuestro cerebro hace lo que se llama un sesgo de confirmación: está más abierto a nuevas experiencias y si encima tenemos la expectativa de encontrar el amor o vivir una aventura romántica, como en alguna película o serie o cómic que hayamos leído, es más probable que interpretemos las acciones de la otra persona de manera positiva, buscando confirmaciones de que hay una conexión especial. De esta manera, ignoramos o minimizamos señales de incompatibilidad o problemas potenciales con la persona amada que en otras circunstancias nos harían saltar las señales de alarma y nos harían huir por piernas; esto nos puede llevar a sobreestimar la probabilidad de que este tipo de amor sea duradero o que siempre sea tan idílico. La facilidad con la que recordamos los momentos felices del verano puede sesgar nuestra percepción y ser algo que nos acompañe, ay, durante nuestra existencia.

Un amor de verano correlaciona con la activación de un cóctel de neurotransmisores y áreas cerebrales diversas que generan placer, excitación, apego, recuerdos intensos y un deseo de estar cerca de la persona. Es una experiencia que moviliza gran parte de nuestro cerebro, especialmente las áreas ligadas a la emoción y la recompensa; adormece la parte más racional del mismo y nos puede dejar peligrosamente —como se suele decir en esta tierra— apollardaos. Avisados están ustedes.