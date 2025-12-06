Abismos maritales

Después de una semana anodina, de esos de «hola cariño, buenas noches cariño», Trino y Trina afrontan un fin de semana más. Al ir a ... acostarse, Trino acaricia a Trina, y como ella no le rechaza, entiende que pueden tener relaciones sexuales. Pero Trina lo para y le dice que lleva una semana muy cansada, que no tiene ganas, que solo necesita esa noche un poco de cariño y poder descansar. Trino se siente rechazado, deja de acariciarla y se va al extremo de la cama enfadado. ¿Les suena a los que viven en pareja esa escena? Seguro que sí, y eso muchas veces puede intoxicar la relación. Si el enfado de él puede hacer que su pareja acceda a tener relaciones pese a no tener en principio ganas, con tal de que cambie su cara de cabreo, estamos ante un problema.

Con ustedes, el reforzamiento negativo

La intimidad hay que recordar a mas de uno que no es solo un acto físico, sino un espacio donde se activan miedos y expectativas. Cuando aparece la ansiedad —como les ocurre a Trino y Trina— la mente es muy dada a reaccionar intentando evitar todo lo que pueda generar malestar. El problema es que esa evitación, aunque alivie en el momento, se agrava en el futuro: en muchas relaciones, los conflictos no se mantienen solo por lo que se dice, sino por lo que sucede después. En el caso de nuestra pareja, si él se enfada ante una petición y ella, para evitar que se ponga de morros y esto le genere culpa, termina cediendo, este gesto, que puede parecer resolver la situación a corto plazo, en realidad activa un peligroso mecanismo psicológico conocido como reforzamiento negativo. Esto ocurre cuando hacemos algo para quitar un malestar, y como eso nos hace sentir alivio, acabamos repitiendo esa conducta en el futuro. Pero no es 'negativo' porque sea malo, sino porque elimina algo que nos molesta. Ese alivio funciona como un premio, no porque lo que se recibe sea agradable, sino porque elimina algo desagradable. Y, cuidado: cada vez que una conducta reduce un malestar, es más probable que se repita.

Círculo vicioso

Así, sin que ninguno de los dos lo busque conscientemente, se instala un círculo vicioso. Él aprende que, cuando se enfada, ella termina cediendo y ella aprende que, si cede, el conflicto termina antes y la ansiedad baja. El problema es que, a largo plazo, este patrón no solo no resuelve el conflicto de fondo, sino que refuerza el desequilibrio y aumenta la dependencia emocional del 'alivio inmediato'. El resultado es que las relaciones serán cada vez menos cariñosas y parecerán más un mero trámite para evitar tensiones, en lugar de solucionarlas.

Cómo se soluciona

El reforzamiento negativo se puede cortar si las expectativas de cada uno cambian. Trino debe aprender que, muchas veces, dar solo cariño puede generar en Trina mayor deseo cuando descanse, lo que les permitirá tener relaciones sexuales más ricas a medio plazo. Y Trina debe aprender a no sentirse culpable por expresar sus emociones de negar ese «caramelo» a Trino que provoca en él una conducta de berrinche muy infantil. Si, en cambio, él acepta las emociones de Trina y orienta su deseo hacia el mimo y el cariño, eso enriquecerá la relación, dotándola de continuidad a la vez que controlará ese mecanismo de reforzamiento negativo, transformándose en positivo: el acto en sí será algo así como un premio que hará que esa conducta se repita y alejamos el precipicio que parece abrirse en la cama al sentirse rechazado. Un precipicio que puede hacer despeñar a una relación amorosa.