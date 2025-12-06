Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Abismos maritales

«Si el enfado de él puede hacer que su pareja acceda a tener relaciones pese a no tener en principio ganas, con tal de que cambie su cara de cabreo, estamos ante un problema»

Miguel Arranz

Psicólogo

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:01

Después de una semana anodina, de esos de «hola cariño, buenas noches cariño», Trino y Trina afrontan un fin de semana más. Al ir a ... acostarse, Trino acaricia a Trina, y como ella no le rechaza, entiende que pueden tener relaciones sexuales. Pero Trina lo para y le dice que lleva una semana muy cansada, que no tiene ganas, que solo necesita esa noche un poco de cariño y poder descansar. Trino se siente rechazado, deja de acariciarla y se va al extremo de la cama enfadado. ¿Les suena a los que viven en pareja esa escena? Seguro que sí, y eso muchas veces puede intoxicar la relación. Si el enfado de él puede hacer que su pareja acceda a tener relaciones pese a no tener en principio ganas, con tal de que cambie su cara de cabreo, estamos ante un problema.

