Expectativas fallidas

Uno de los problemas que se ve mucho en terapia de pareja, para mí la disciplina más fascinante de la psicología clínica, es la falta ... de sintonía entre las expectativas que tiene cada miembro de la pareja y la realidad en la que se encuentran. Esto genera una frustración al no recibir lo que considera cada uno que les correspondería para poder tener una relación amorosa feliz y dichosa. Pero,¿y si el problema está en lo que esperamos que nos den y no en lo que recibamos?

Por ejemplo, Trina llega del trabajo esperando que Trino la abrace y le pregunte cómo está, porque para ella el cariño se demuestra con atención y palabras. Pero Trino, al verla cansada y con la cara por los suelos, piensa que lo mejor es dejarla tranquila no sea que reciba un «bufío» y se pone a preparar la cena sin decir mucho. Él cree que está cuidándola a su manera pero ella, en cambio, siente una distancia y una frialdad que le hace alejarse a su vez de Trino. Ambos están actuando con amor, pero desde lenguajes distintos. Esperan algo que el otro no parece darlo y comienzan los problemas.

Pareja, no adivina

Muchas parejas me comentan lo que esperaban de la relación y lo que se ha alejado de esas expectativas. Casi todos suelen coincidir que su pareja no parece intuir, percibir, leer entre líneas, o lo que es más difícil, presentir, como si fuera un sismógrafo, como están sus emociones y sus deseos y expectativas. Pero estas adivinanzas, que nos bombardean mucho series, novelas y películas de medio pelo (o de pelo entero...) parece instalarse como una medida del amor verdadero y estamos en un claro error. No compartimos la vida con una persona adivina sino con un ser humano que necesita más información para poder iniciar o modificar una conducta.

Hablemos

Las expectativas muchas veces se convierten en acertijos a descifrar y en metas que deben ser irremediablemente cumplidas aunque disten mucho de ser reales y ahí esta uno de los problemas capitales de muchas parejas. Esperamos un cambio del otro que nunca va a llegar porque entre otras razones solo existe en nuestra idealización y encima no nos atrevemos a decirlo, a hablarlo claramente. Imaginemos que nos da rabia que a nuestra pareja no salga de ella hacernos un regalo que nos apasiona pero que no se lo decimos porque pensamos que nos conoce lo suficiente como para que pueda acertar. Y años tras año, los regalos fracasan irremediablemente. ¿Es problema del que regala mal o del que lo recibe, que no ha sido por una vez asertivo, y le ha manifestado lo que en ese momento le gustaría tener? Si, vale, que nos acierten a la primera en un regalo es maravilloso como también que nos toque la primitiva. Pero pensemos que es poco probable ¿Y si hablamos más de los que nos gusta que hiciera y menos de reprochar al otro lo que no hace?

Al final, amar no consiste en acertar siempre, sino en atreverse a preguntar, escuchar y compartir lo que necesitamos. La conexión no surge de adivinar al otro, sino de atrevernos a mostrarnos y a comunicar lo que nos hace sentir queridos. Cuando dejamos de esperar que nos toque la lotería y empezamos a hablar desde la asertividad, muchas parejas descubren que no necesitaban cambiar de compañía, sino cambiar la forma de entenderse.