Metedura de pata: Netflix le 'regala' el Desierto de Tabernas a Málaga

Miércoles, 11 de junio 2025, 18:41 | Actualizado 19:06h.

Netflix ha lanzado esta semana un vídeo con motivo de su décimo aniversario en España, repasando sus series y películas más emblemáticas rodadas en el país. El homenaje, sin embargo, ha llegado acompañado de una metedura de pata que no ha sentado nada bien en Almería: la plataforma atribuye erróneamente a Málaga el emplazamiento que aparece en el 'spot' de un episodio de Black Mirror en el que se aprecia a primera vista el desierto de Tabernas.

España nos dio las historias, el talento y el corazón. Nosotros solo pusimos el foco. Gracias por dejarnos contar lo que somos. #DaParaNetflix pic.twitter.com/FS6ZLT5goC — Netflix España (@NetflixES) June 10, 2025

En concreto, el vídeo —narrado por la actriz Blanca Suárez— menciona el capítulo 'Black Museum' como rodado en Málaga, mientras muestra imágenes del árido paisaje que no puede ser más reconocible para cualquiera que conozca mínimamente la geografía andaluza. Y es que, por mucho que Málaga tenga la denominación de Costa del Sol en su haber, no tiene, ni por asomo, un paraje como el desierto de Tabernas, único en Europa.

Cabe reseñar que, aunque los exteriores del episodio se grabaron en el desierto, los interiores correspondientes a las escenas de prisión (entrevista en prisión y traslado para la ejecución) se tomaron en la antigua cárcel provincial de Málaga, que no aparece en el vídeo conmemorativo. Entendiéndose el lapsus, es poco comprensible que, para hablar de la localización de un rodaje, se emitan las imágenes de Almería mientras que se obvia por completo a la provincia, como si no tuviera el caché necesario para ser mencionada por la plataforma. Y para rematar, Blanca Suárez habla de 'poner el foco donde hay que ponerlo'... justo cuando se lo quitan a Almería.​

La reacción en redes no se ha hecho esperar. «¿Cómo que Black Mirror en Málaga, si se grabó en Almería? Un poco de por favor», escribía 'sandrarguezfdez' en la red social X (antes Twitter). El comentario fue respaldado por numerosos usuarios almerienses que no han dejado pasar el desliz. «Ese capítulo de Black Mirror se grabó en Almería, no en Málaga», apuntaba 'RafaRodri'. Se reabre así un viejo malestar entre muchos almerienses, que ven cómo el trabajo, la historia cinematográfica y el atractivo natural de la provincia son utilizados... pero no reconocidos.

El desierto de Tabernas es mucho más que un decorado de película. Es uno de los enclaves más singulares de Europa y forma parte de la identidad cultural y turística de la provincia. Aquí se han rodado desde clásicos del wéstern de Sergio Leone y Clint Eastwood, hasta producciones de plataformas como Netflix (The Crown, Black Mirror) o HBO (Juego de Tronos). Y es que la visibilidad que se le da a estos paisajes tiene un impacto real en el empleo local, el turismo y el desarrollo audiovisual de la zona.