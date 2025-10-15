La Mesa del Tren invita a conocer el Cable Inglés y la Estación en una visita guiada Un grupo de 30 personas la visitarán el próximo 18 de octubre dentro de los actos organizados por la plataforma ciudadana con motivo de su décimo aniversario

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería ha organizado para el próximo sábado, 18 de octubre, una visita guiada al Cable Inglés y a la antigua estación de Renfe dentro de los actos programados con motivo del décimo aniversario de su constitución que la plataforma ciudadana está celebrando en este final de año.

La visita, gratuita, está prevista que comience a las 10 horas y estará dirigida por la guía turística profesional, Mari Carmen Navarrete, que explicará a los asistentes cuáles fueron los inicios de las primeras infraestructuras ferroviarias en torno a las minas de hierro de la localidad granadina de Alquife. La visita al Cable Inglés es posible tras su restauración y posterior apertura al público por parte de la Autoridad Portuaria de Almería en abril de 2023. La visita se realizará en un grupo que estará conformado por los 30 primeros ciudadanos que acudan a la entrada a la infraestructura ferroviaria en las Almadrabillas.

José Carlos Tejada, coordinador de la Mesa del Tren, anima a los almerienses a participar de esta iniciativa que, asegura, «será muy interesante».

El Cable Inglés es un cargadero de mineral que estuvo en uso entre 1904 y 1970. Con una longitud de 108 metros y una anchura de 16, fue construido por la sociedad The Alquife Mines and Railway Company Limited para el transporte de mineral de hierro desde las minas de Alquife, uniendo la estación de Renfe con el puerto de la capital. En 1998 fue declarado Bien de Interés Cultural por ser ejemplo de la arquitectura del hierro de Andalucía y por su interés etnográfico.

Por su parte, la estación de Renfe comienza a construirse por la Compañía de los Caminos de Hierro del Sur de España en 1890 y es finalizada en 1893. Su inauguración se produjo dos años más tarde, el 25 de julio de 1895, a la vez que el conjunto de la línea Guadix-Almería. Se trata de una muestra perfecta de la arquitectura del hierro y del cristal. Uno de los atractivos de su interior es un gran reloj manufacturado por Paul Garnier. En la actualidad se está a la espera de saber qué uso se le dará al inmueble una vez el AVE llegue a sus instalaciones.