El tren, parado el lunes en Fiñada durante más de una hora.

La Mesa del Tren critica el «maltrato ferroviario» a la provincia por el retraso del Intercity Almería-Madrid

La plataforma ciudadana no encuentra «en el diccionario qué calificación dar a la grave situación ferroviaria por la que pasa Almería», después de que los viajeros llegaran de madrugada

Europa Press

Almería

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:19

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería ha criticado el «maltrato ferroviario» que sufre la provincia, después de que los pasajeros del Intercity Almería- ... Madrid que viajaron este lunes hayan tenido que soportar un trayecto de más de nueve horas y hayan llegado a destino la madrugada de este martes, con dos horas y 37 minutos de retraso.

