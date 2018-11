La Mesa del Tren convoca una protesta contra el corte de vía de Almería a Huércal Instantánea de una de las últimas movilizaciones de la Mesa del Tren y de los sindicatos en Almería. / M. C. La plataforma de entidades exige, días antes de que tenga lugar el corte definitivo de vía por más de un año, un 'by pass' ferroviario M. CÁRCELES ALMERÍA Sábado, 3 noviembre 2018, 01:00

La ciudad de Almería se convertirá, el próximo miércoles 14 de noviembre, en la única capital de provincia peninsular sin servicios de tren. La única, porque Granada -cuyos ciudadanos han protestado en masa por su «aislamiento ferroviario»- aún mantenían los cuatro servicios diarios de conexión con Almería por la vía convencional, abierta al tráfico. Y lo hará pese a la oposición férrea y constante de la Mesa del Ferrocarril, que defiende que por muy poco dinero más -no lo cuantifican- habría sido posible hacer un 'by pass' que permitiese ejecutar las obras de soterramiento del tren a su paso por el paso a nivel de El Puche, las causantes del corte, sin que tuviera que trasladarse la estación hasta Huércal de Almería.

Por ello, la plataforma -de la que forman parte unas 200 entidades, entre las cuales están colectivos vecinales, sociales, sindicatos, partidos políticos, organizaciones profesionales e instituciones públicas y privadas- ha convocado para el próximo viernes, 9 de noviembre, una concentración de protesta. Tendrá lugar a las 19 horas a las puertas de la Estación Intermodal de Almería.

El corte de vía entre la terminal de pasajeros de la capital y la estación, hasta ahora en desuso, de Huérca-Viator, en Huércal de Almería, perdurará durante aproximadamente un año y obligará a los pasajeros de la capital a hacer un nuevo transbordo en bus, entre la Intermodal y la nueva terminal. Para ello, Renfe ha dispuesto de un plan alternativo de transporte por carretera: un bus recogerá a los pasajeros en la estación almeriense y les llevará hasta Huércal, donde, tras arrastrar sus maletas, podrán embarcar ya, ahora sí, en el tren.

Cabe recordar que este transbordo se sumará, en el caso de los viajeros con destino a Sevilla, con otro más entre Granada y Antequera-Santa Ana, así como el desplazamiento extraordinario, también por carretera, entre Antequera-Santa Ana y Osuna debido al estado en el que quedaron las vías tras las riadas de hace dos semanas en la zona central de Andalucía. Las inundaciones se llevaron por delante, incluso, un puente ferroviario en Aguadulce (Sevilla).

Además, este corte, el almeriense, supondrá un deterioro -temporal- del servicio ferroviario antediluviano, tal y como reconocen sin excepción los responsables políticos y administrativos, que recibe Almería. Los viajeros deberán sumar, ahí es nada, algo más de media hora a los larguísimos y tediosos viajes en tren desde la capital.

Utilizar el servicio de buses entre la Intermodal y la estación de Huércal de Almería será gratuito para los viajeros del tren -entrará en el precio del billete-. Y gracias a la intermodalidad de la Estación de Almería, el trasiego será algo menor: se podrá salir desde los andenes -de bus- de la misma terminal de viajeros. Pero implicará aproximadamente media hora más de viaje: porque el bus depende del tráfico urbano e interurbano y porque hay que tener en cuenta que los viajeros deben bajar en Huércal y arrastrar sus maletas hasta el tren, en los andenes de la estación.

Estos cambios no supondrán, no obstante, y si no hay ningún cambio de última hora, una modificación de la tarifa vigente. Ni en los trayectos entre Almería y Sevilla ni en los que conectan con la capital estatal. Granada, por su parte, sí que obtuvo -por las molestias que suponen los transbordos- una bonificación denominada «Tarifa Alhambra» que abarata los billetes desde la ciudad nazarí y hasta las ciudades de Madrid y Barcelona, incluidas las paradas intermedias. El PSOE, ahora en el Gobierno, reclamó hace aproximadamente un año al ejecutivo de entonces, bajo el timón del popular Mariano Rajoy, la creación de una «Tarifa Alcazaba» que abaratase más aún los trayectos entre Almería y el resto de la península ibérica debido a los retrasos que estaban experimentándose en las obras de la Línea de Alta Velocidad entre Almería y Murcia y los obligatorios transbordos para viajar por Andalucía más allá de la capital nazarí.