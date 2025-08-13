La Mesa del Tren de Almería traslada al ministro su «preocupación» por el servicio ferroviario Representantes del colectivo almeriense reclaman a Óscar Puente una reunión con el secretario de Estado de Transportes

La visita de los ministros Óscar Puente y Félix Bolaños a las obras del viaducto de Los Feos del tramo de Alta Velocidad de Almería congregó a un nutrido grupo de representantes del PSOE en la provincia de Almería. Pero también estuvieron junto a los ministros de Presidencia y Transportes miembros de la sociedad civil almeriense a través de laMesa del Ferrocarril de Almería.

Tras conocer los detalles de la actuación en marcha en este paraje del término municipal de Sorbas y atender a los medios de comunicación, Puente y Bolaños mantuvieron 'in situ' un breve encuentro con varios representantes de la Mesa del Ferrocarril, «invitada por el ministro de Transportes a visitar el viaducto de Los Feos», según indicó ayer su portavoz, José Carlos Tejada.

«En vivo y en directo hemos podido comprobar que el ritmo de las obras de la Alta Velocidad sigue bien», valoró el portavoz del colectivo, quien, además, tuvo ocasión de compartir «unos minutos» con Óscar Puente. «Hemos aprovechado para hablar con el ministro y trasladarle, de nuevo, nuestra preocupación por el deficiente servicio ferroviario de Almería», explicó sobre una de las principales quejas de la Mesa. Como respuesta, según trasladó el propio Teja da a este diario, el ministro de Transportes les aseguró que «a la vuelta de vacaciones volverá a contactar con el presidente deRenfe».

Otro de los puntos tocados fue la demandada reunión con el Ministerio: «Le hemos vuelto a recordar que es necesario y es urgente que en septiembre el secretario de Estado venga a Almería para tratar los temas que tenemos pendientes».