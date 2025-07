La Mesa del Tren de Almería, contundente: acusa de «maltrato» a Renfe y Adif por los 23 minutos de más a Madrid

M. C. Callejón Almería Jueves, 3 de julio 2025, 11:20 Comenta Compartir

«Maltrato ferroviario». Así ha calificado el coordinador de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería, José Carlos Tejada, el anuncio realizado este miércoles por Renfe Operadora de que el tren Intercity que une Madrid con Almería va a sufrir un retraso de 23 minutos «como consecuencia de las limitaciones de velocidad que determina Adif en determinados tramos del trayecto, conforme a la normativa de seguridad vigente y que impiden mantener los actuales tiempos de viaje establecidos».

«Esto, en la práctica, va a suponer que en los tiempos de viaje nos iremos a 7 horas y 23 minutos», lo que para la plataforma reivindicativa supone que «tanto Renfe, y ahora Adif, están infringiendo el servicio ferroviario de la provincia de Almería». Es, a juicio de Tejada, «otro mazazo más a un servicio ferroviario en esta época de verano en la que se esperan más de dos millones y medio de turistas, la gran mayoría turismo nacional», que se suma a «una serie de retrasos, incidencias y aumentos de viaje» que provocan que, al final, el ciudadano «evite utilizar este medio de comunicación».

«Ya está bien de que Renfe Operadora no ponga soluciones a un servicio ferroviario que, con diferencia, es el peor de todo el Estado español. Ya está bien de que no se nos haya confirmado, al día de la fecha, que la doble composición que pedimos al presidente de Renfe, tanto en el Alvia como con el Talgo 6, no esté ya funcionando», ha reprochado el portavoz de la Mesa del Tren.

«Ya está bien -ha insistido- de que, por parte de Renfe, no se haya aprobado la segunda cabeza tractora del Talgo 6 de Almería. Y ya está bien de los problemas con el aire acondicionado que, un día sí y otro también tenemos, tanto con el Alvia como con el Talgo 6».

Ha pedido Tejada, en este sentido, a Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, que «de una vez, ponga la lupa en la provincia de Almería y solucione un escenario ferroviario catastrófico y que Almería no se merece».