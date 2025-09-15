La Mesa del Ferrocarril de Almería, una década de reivindicaciones El colectivo conmemora el décimo aniversario de su fundación con demandas claras: «Nuestro territorio necesita de manera urgente buscar soluciones de movilidad tanto con la comarca del Bajo Andarax como con la del Poniente»

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería ha presentado este lunes el programa de actos con motivo de su décimo aniversario y ha reclamado al Gobierno central y a la Junta de Andalucía «soluciones urgentes» de movilidad ferroviaria para la comarca del Bajo Andarax y el Poniente.

En un comunicado, el coordinador de la plataforma, José Carlos Tejada, ha señalado que el Ministerio de Transportes «parece ser que con las obras de la alta velocidad que se están ejecutando en nuestra provincia, cree que políticamente ha cumplido con Almería».

Tejada ha reconocido que el Ejecutivo central «ha sido el impulsor de la recuperación de las obras de la alta velocidad» y que en los próximos años «nos podremos montar en un AVE», pero ha advertido de que la provincia necesita «infraestructuras complementarias ferroviarias».

En este sentido, ha reclamado al ministro Óscar Puente que «siga siendo ambicioso» con los proyectos de conexión ferroviaria, dado que «nuestro territorio necesita de manera urgente buscar soluciones de movilidad tanto con la comarca del Bajo Andarax como con la del Poniente».

El coordinador de la plataforma ciudadana ha recordado que la primera «es ya ciudad dormitorio de la capital» y la segunda «el motor económico de la provincia», por lo que ha insistido en que ambas requieren «soluciones de movilidad limpias y respetuosas con el medio ambiente».

Además, ha remarcado que para abordar las futuras conexiones ferroviarias con estas comarcas, así como con el puerto seco de Níjar, el puerto de Almería y los apeaderos en la capital, «es necesaria la intervención de la Junta de Andalucía».

De esta forma, ha lamentado que esta administración «llega a acuerdos con el Ministerio en Granada, Málaga, Sevilla o Cádiz y aquí en Almería no acaban de abrir una línea de interlocución con el ministro».

Desde la entidad, han anunciado que en las próximas semanas la plataforma se reunirá con la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta y que también está prevista la llegada a Almería de un equipo de Renfe para mantener un encuentro con la entidad en la Subdelegación del Gobierno. Asimismo, en octubre una representación de la Mesa acudirá a Madrid para reunirse en el Congreso de los Diputados con la Comisión de Transportes.

Respecto al servicio ferroviario actual, Tejada ha criticado que este verano ha sido «un completo caos» por las «averías y retrasos continuos», además de «aire acondicionado que no funcionaban, transbordos y hasta el incendio de un tren Alvia S-730». Ha recordado que la plataforma ya se dirigió en abril al presidente de Renfe donde planteaba mejoras «que a día de hoy y por falta de interlocución no se han llevado a cabo».

Eventos del aniversario

El décimo aniversario de la Mesa del Ferrocarril, constituida un 15 de septiembre de 2015, se celebrará hasta final de año con un amplio calendario de actividades. Entre ellas figura un concurso de relatos titulado 'El tren que yo quiero', destinado a estudiantes y al público en general, y un concierto a cargo de la Orquesta Joven de la Universidad de Almería (UAL) en enclaves como el Cable Inglés o la Plaza Vieja.

La programación incluye además la proyección de una película ferroviaria con coloquio posterior, visitas guiadas al Cable Inglés y a la estación de tren, una jornada sobre soluciones de movilidad para la capital y una charla en la Peña El Morato sobre la historia de las infraestructuras ferroviarias ligadas a la minería, con una actuación de cante y guitarra.

En noviembre se celebrará también una jornada sobre los futuros nodos logísticos intermodales «necesarios para la agricultura almeriense», con ponentes de empresas y organismos vinculados al transporte ferroviario y al sector hortofrutícola.

Asimismo, se prepara una exposición digital conmemorativa bajo el título '10 años por el tren', que repasará la trayectoria de la plataforma y el patrimonio ferroviario de la provincia. El programa culminará en diciembre con el acto central en la sede de la UNED de Almería, que reunirá a instituciones y colectivos, además de la asamblea anual de la mesa.