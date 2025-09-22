Fran Hidalgo Almería Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:01 Compartir

El Espacio Escénico de Pulpí se convirtió en punto de encuentro de expertos, regantes, representantes institucionales y empresas en la Mesa del Agua del Sureste, organizada por IDEAL. Con la participación de voces autorizadas de Almería, Murcia y Alicante, el foro puso sobre la mesa los retos de un territorio marcado por la escasez estructural de recursos hídricos. Los analistas coincidieron en señalar la necesidad de innovación, tecnología y una mayor alianza público-privada para garantizar el suministro y asegurar el desarrollo económico y social.

El acto, conducido por el periodista David Baños, contó con el respaldo de Cajamar, la Diputación Provincial de Almería, Galasa y el Ayuntamiento de Pulpí, además del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y Aqualia. Durante las mesas redondas, los ponentes reclamaron una gestión más eficiente y alejada de intereses políticos que, según denunciaron, entorpecen la búsqueda de soluciones. La agricultura, motor económico de la provincia, centró buena parte del debate, con testimonios que alertaron sobre la pérdida de producción por la falta de agua y la necesidad de apostar por fuentes alternativas como la regeneración o la desalación.

La segunda mesa abordó el papel estratégico del agua en el desarrollo económico, con intervenciones que subrayaron la urgencia de modernizar infraestructuras y digitalizar redes, así como de impulsar modelos de colaboración que permitan garantizar el acceso equitativo a este recurso vital. La innovación, defendieron, es clave para avanzar hacia un futuro sostenible en el que la eficiencia sea la norma.

