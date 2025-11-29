El merendero perfecto para una escapada, rodeado de naturaleza y a menos de 50 kilómetros de Almería

Diciembre ya asoma en el calendario y, con él, llegan algunos días festivos y las esperadas vacaciones escolares. Muchas familias disponen de más tiempo libre ... para hacer planes y aprovechar los últimos coletazos del otoño, una época que en la provincia de Almería ofrece rincones llenos de vida para desconectar del ritmo diario.

Para quienes buscan una escapada natural rodeada de árboles, montaña y silencio, sin alejarse demasiado de la capital, existe una opción perfecta a menos de cincuenta kilómetros. Es el merendero del Río de Ohanes, que estos días se encuentra en su apogeo, debido al tiempo húmedo y las lluvias caídas, por lo que incluso lleva un curso de agua.

Ubicado en el término municipal de Ohanes, en la Alpujarra almeriense, este espacio se encuentra estos días en uno de sus mejores momentos del año. Los tonos ocres, amarillos y rojizos cubren el entorno en un estallido de color que anuncia la despedida del otoño y la llegada del invierno. El cauce, habitualmente seco durante buena parte del año, lleva actualmente un pequeño curso de agua que aporta frescor y sonido al paisaje.

Típico de montaña

El merendero es un lugar entrañable y muy apreciado por vecinos y visitantes, construido a base de pizarra, por lo que tiene un aspecto típico de la sierra y la montaña. Sus mesas de madera con bancos, repartidas junto al manantial, permiten disfrutar de una comida al aire libre con total comodidad.

También dispone de barbacoas habilitadas para quienes prefieran preparar un almuerzo más elaborado, siempre respetando la normativa y las condiciones meteorológicas. Todo ello en medio de un entorno natural privilegiado, ideal para pasar el día en familia o con amigos.

Un lugar con encanto

Además del encanto del propio merendero, el paraje invita a realizar paseos cortos entre árboles, respirar aire puro y contemplar la belleza de la sierra en estas fechas. Es un escenario perfecto para desconectar unas horas, hacer fotografías y sentir esa tranquilidad y ese cambio de registro que tanto se busca cuando llegan los días festivos.

Para quienes no quieran invertir demasiado tiempo en desplazarse, el merendero del Río de Ohanes se presenta como una alternativa cercana, accesible y perfecta para estos días de frío que estamos atravesando y que se espera continúen durante el mes de diciembre. Un pequeño refugio natural que demuestra que no hace falta alejarse de Almería para disfrutar de paisajes únicos.

Además, quienes se acerquen hasta aquí pueden aprovechar la ocasión para visitar Ohanes, un municipio con numerosos atractivos culturales, patrimoniales y también gastronómicos. El trayecto desde Almería invita a hacer alguna parada en los pueblos de la zona, una excelente manera de descubrir a fondo esta parte de la provincia, especialmente en esta época del año en la que la Alpujarra almeriense adquiere un colorido y un encanto especial, por lo que apetece recorrerla con calma.