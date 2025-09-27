Mercadona reduce el desperdicio alimentario un 17% en solo un año La cadena destina estos productos a una veintena entidades en Almería, que cada día reciben donaciones en perfecto estado de consumo

El desperdicio alimentario es uno de los grandes retos de nuestro tiempo. No solo supone un problema ético en un mundo en el que millones de personas carecen de acceso a una alimentación adecuada, sino que también representa un fuerte impacto medioambiental y económico.

En este contexto –además, en unos días en los que se conmemoran la Semana Contra el Desperdicio Alimentario– la cadena de distribución alimentaria Mercadona, con 33 establecimientos en la provincia de Almería, ha reforzado su estrategia integral para combatir este fenómeno y, según datos de la compañía, entre 2023 y 2024 logró reducir en un 17% su desperdicio alimentario. Una cifra que avala la eficacia de las medidas aplicadas y que refleja el compromiso de la empresa con la sostenibilidad y la responsabilidad social.

La cadena de supermercados considera que la mejor manera de reducir el desperdicio es evitar que este se genere. Para ello, Mercadona ha desarrollado durante años un sistema propio de gestión que le permite ajustar al máximo sus pedidos diarios a la demanda real de los clientes. El núcleo de esta estrategia se encuentra en la herramienta Pr-PSV (Previsión-Pedido-Servido-Vendido), un software diseñado por la compañía que analiza datos históricos de ventas y previsiones de consumo para determinar con precisión qué cantidad de cada producto se debe solicitar a los proveedores y servir en las tiendas.

Este método, que se combina con un pedido y servicio diario, permite a los supermercados mantener sus lineales siempre abastecidos sin acumular excedentes que terminen en la basura. De esta manera, se consigue un equilibrio entre disponibilidad y eficiencia, que se traduce en una reducción considerable de desperdicios.

Además, Mercadona mantiene una política clara en relación con las promociones y ofertas masivas: no realiza descuentos que fomenten la compra excesiva y el posterior desaprovechamiento en los hogares. En su lugar, apuesta por ajustar los precios de aquellos productos frescos que están próximos a caducar, con el fin de incentivar su consumo inmediato.

Para Mercadona, tan importante como pedir la cantidad adecuada es manipular correctamente los alimentos. En este aspecto, los trabajadores reciben formación continua para garantizar que los productos llegan al consumidor en óptimas condiciones. Algunos ejemplos de estas buenas prácticas incluyen una reposición cuidadosa de los artículos en las estanterías, el manejo delicado de los palés y la atención constante a la cadena de frío en aquellos alimentos que lo requieren. El objetivo es evitar que los productos sufran daños físicos o alteraciones que puedan acortar su vida útil.

La donación

A pesar de todas las medidas preventivas, siempre existe un porcentaje de alimentos que no llega a venderse a tiempo. Lejos de desperdiciarlos, Mercadona destina estos productos a más de 800 entidades sociales en España y Portugal, que cada día reciben donaciones en perfecto estado de consumo. En Almería son 18 las entidades colaboradoras. Este compromiso solidario no solo evita que alimentos aprovechables acaben en el contenedor, sino que también refuerza el vínculo de la empresa con la sociedad, ayudando a quienes más lo necesitan. Según la compañía, las donaciones incluyen productos frescos y de primera necesidad, cumpliendo con todas las garantías de seguridad alimentaria.

Otra de las líneas estratégicas es la valorización de subproductos. Mercadona impulsa procesos que favorecen la economía circular, destinando excedentes a la alimentación animal y a la fabricación de piensos. De este modo, lo que no se puede vender ni donar encuentra una segunda vida dentro de la cadena productiva.

El mismo enfoque se aplica a los residuos, en lo que la compañía denomina internamente 'tirar bien'. Los desechos que ya no son aptos para consumo ni reutilización son tratados por gestores autorizados que los convierten en compost para uso agrícola o en biocombustibles para la obtención de energía. Este modelo contribuye a reducir la huella de carbono y a cerrar el círculo de sostenibilidad.

La lucha contra el desperdicio alimentario no solo depende de sistemas tecnológicos o logísticos, sino también de la concienciación de las personas. En este sentido, Mercadona lleva a cabo programas internos de formación dirigidos a su personal de tiendas y almacenes.

Los trabajadores reciben pautas sobre el control de temperaturas, la rotación adecuada de los productos y la vigilancia de fechas de caducidad. Todo ello con el objetivo de minimizar errores humanos y garantizar una gestión responsable en cada eslabón de la cadena. De forma paralela, la compañía impulsa campañas externas de información y sensibilización dirigidas a los consumidores. Desde 2012, Mercadona participa en la iniciativa 'La alimentación no tiene desperdicio' de la Asociación de Empresas de Gran Consumo (Aecoc) y se suma cada año a la Semana contra el desperdicio alimentario con acciones en sus tiendas, como cartelería, mensajes en megafonía y difusión en su página web y redes sociales.

Resultados tangibles

El 17% de reducción alcanzado entre 2023 y 2024 es un hito que demuestra que las acciones puestas en marcha están dando frutos. Sin embargo, la compañía reconoce que queda camino por recorrer y que la meta final es seguir reduciendo progresivamente estas cifras en los próximos años.

El desafío es doble: por un lado, continuar perfeccionando las herramientas de predicción y gestión para ajustar aún más los pedidos; y por otro, reforzar la educación y la concienciación social para que los consumidores también adopten hábitos responsables en sus hogares.

El lema de Mercadona, 'Sostenibilidad, mejor con hechos', resume bien su enfoque: más allá de los discursos, lo importante es implementar medidas concretas que generen un impacto real. Su estrategia contra el desperdicio alimentario es un ejemplo de cómo una gran empresa puede integrar la rentabilidad económica con la responsabilidad social y medioambiental.

En un escenario global en el que se calcula que un tercio de los alimentos producidos acaban desperdiciándose, iniciativas como la de Mercadona marcan la diferencia. La combinación de tecnología, logística, formación, solidaridad y economía circular permite avanzar hacia un sistema más eficiente y respetuoso con el entorno.

