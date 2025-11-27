Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mercadona recupera sus surtidos más exitosos de cara a la Navidad

A todo ello se suma los ya tradicionales jamones, paletas y quesos hasta agotar existencias

R. I.

Almería

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:38

Mercadona se prepara un año más para sorprender a sus clientes en Navidad con un surtido de charcutería que recupera éxitos de años anteriores, especiales ... en estas fechas, e incorpora novedades. En concreto, la compañía recupera los bocaditos de papaya; la tabla de delicias de queso rellenos de mermelada, compuesta por caprichos de pimiento asado, bocaditos de crocanti y bocaditos con topping de piña; los caprichos de manzana, elaborados con leche de vaca y cabra y rellenos de confitura de manzana; la crema de queso brie con trufa, un aperitivo ideal para acompañar tostadas, pan y/o picos; el chorizo y el salchichón ibéricos; el paté ibérico con trufas, de sabor intenso y textura suave; el paté de Oporto, suave y con un toque dulce y afrutado de vino de Oporto que lo hace ideal para acompañar con quesos y frutos secos; la mousse de pato a la pimienta verde, de textura ligera y untable; y la tabla de patés de pato, con un surtido de cinco sabores diferentes.

