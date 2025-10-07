El mercado navideño tendrá 77 casetas y 9 stands de madera para llenar de ilusión las calles de Almería La Rambla volverá a acoger los puestos ambulantes y, en la plaza de la Catedral, se ubicará un espectáculo luminotécnico en 3D, con posibilidad de recrear diversos movimientos sincronizados con la música

María Paredes Moya Almería Martes, 7 de octubre 2025, 13:29

La Navidad ya está aquí. Faltan dos meses para que las luces iluminen las calles de la ciudad y para que el mercadillo navideño traiga a almerienses y visitantes la ilusión de estas fechas, pero el Ayuntamiento de Almería ya trabaja para anticipar los tiempos y que el programa festivo arranque, como todos los años, coincidiendo con el puente de diciembre, que este año dará comienzo el sábado 6 (Día de la Constitutución Española) y se prolongará hasta el lunes 8 (festividad de la Inmaculada), y concluya con la llegada de los Reyes Magos.

La junta de gobierno local ha aprobado, en sesión extraordinaria y a propuesta del área de Empleo, Comercio, Juventud y Emprendimiento, la licitación del contrato de suministro, en régimen de arrendamiento, así como la instalación, mantenimiento y desmontaje de 77 casetas y 9 stands de madera que conformarán el tradicional mercado navideño.

Un contrato que sale a licitación con un presupuesto base de 109.626 euros, y cuyas casetas, destinadas a la venta ambulante con motivos de Navidad, se volverán a instalar en la Rambla de Almería, ubicada en la avenida Federico García Lorca.

Este contrato se suma, en la organización y celebración de la Navidad 2025-2026, a la publicación del concurso para el suministro e instalación del alumbrado extraordinario, elementos decorativos y estructura luminotécnica y de sonido, ahora en fase de adjudicación, y que se ha licitado este año dividido en dos lotes por un importe total de 804.650 euros.

El primero de los lotes, con un presupuesto de licitación de 574.750 euros, está destinado al suministro, en régimen de alquiler, así como al transporte, la instalación y posterior desmontaje, mantenimiento y puesta en funcionamiento del alumbrado extraordinario de Navidad que lucirá en las calles y plazas principales de la ciudad durante esas fechas; todo ello, como parte de la programación cultural de Navidad 2025/2026 de Almería.

Un alumbrado estará compuesto por elementos de suelo, arcos y motivos navideños colgados, y la decoración ornamental, por motivos decorativos. Además de la ornamentación e iluminación de calles, plazas y espacios públicos, principalmente del centro de la ciudad, en el contrato se incluyen elementos singulares de la decoración navideña, que quedarán dispuestos en puntos emblemáticos, como un gran abeto de 18 metros, almendros de entre 4 y 8 metros de altura, imágenes de los Reyes Magos, bolas de navidad y velas. Se ha incluido también en el contrato la ornamentación e iluminación navideña del Parque Nicolás Salmerón, ya habitual en los últimos años, acompañado de un espectáculo audiovisual

Estructura luminotécnica y de sonido espectacular

Un segundo lote suma la contratación, por importe de 229.900 euros, del suministro, también en régimen de alquiler, de un elemento estructural luminotécnico en 3D y de sonido espectacular, iluminado con cordones y motivos alegóricos a las fiestas de Navidad, con posibilidad de recrear diversos movimientos sincronizados con el espectáculo musical. Se ubicará, como ya es tradicional, en la plaza de la Catedral y estará sostenido por una estructura autoportante de grandes dimensiones.

«Con el mercado navideño y la iluminación extraordinaria se pretende contribuir, junto con el resto de la programación municipal en la que se está trabajando, al impulso turístico y comercial de la ciudad y al fomento de la actividad económica en estas fechas tan señaladas, resultando este apartado un atractivo para residentes y visitantes», ha recordado Lorena Nieto, responsable del área de Empleo, Comercio, Juventud y Emprendimiento.