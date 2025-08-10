Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen que simula una menor asustada. R. I.

Menores y violencia de género: el IAM atiende a 150 víctimas en Almería

La mayor parte de los usuarios son hijos de mujeres en situación de maltrato aunque se cuenta una veintena de casos de adolescentes que han sufrido violencia de género, incluso por debajo de 13 años

A. Maldonado

Almería

Domingo, 10 de agosto 2025, 11:38

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha atendido en Almería a 150 menores víctimas de violencia vicaria y violencia de género durante el primer semestre de 2025 a través de los programas de apoyo psicológico del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). El 50% de estos menores (75), ha explicado este domingo la Administración autonómica en un comunicado, han acudido por primera vez a estos recursos especializados y gratuitos dirigidos a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género y a chicas entre 14 y 17 años que sufren violencia en sus primeras relaciones de pareja. Además, estos servicios también han asesorado a 112 madres, padres y tutores legales.

Así, el servicio de atención psicológica a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género ha atendido en la provincia a 130 menores de 0 a 17 años, de los cuales 68 son casos nuevos derivados entre enero y junio mientras que el resto (62) son menores que entraron en el programa con anterioridad a 2025 y su intervención continúa durante este año.

Asimismo, se ha asesorado a 84 madres para que tengan información sobre los efectos psicosociales de la violencia machista en sus hijas e hijos, aprendan a identificar las señales de alarma previas a la reproducción de conductas de violencia, así como a mejorar las relaciones y la comunicación.

Este programa se presta en la capital, a través del Centro Provincial de la Mujer; en los municipios, a través de la red de Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM); así como en centros cuyas características impidan el desplazamiento de las usuarias, como centros cerrados de tratamiento de adicciones, módulos de mujeres en prisiones, módulos de madres en prisiones, etc. El 69,2% de las intervenciones se han realizado en la capital y el 30,8% en el medio rural.

Menores víctimas

Mientras tanto, el programa de atención psicológica a mujeres menores de edad víctimas de violencia de género y sexual ha ofrecido asistencia psicológica, individual y grupal, a 20 adolescentes que sufren o han sufrido violencia en sus primeras relaciones de pareja en Almería, de las cuales siete son usuarias que han acudido por primera vez al Instituto Andaluz de la Mujer.

Las menores atendidas en este recurso sufren mayoritariamente ciberviolencia de género a través de las redes sociales y servicios de mensajería, así como violencia sexual. El tramo de edad de 16 y 17 años concentra el 65% de las atenciones, seguido del tramo de 14 y15 años, con el 25% de casos. Además, este primer semestre se ha intervenido con un 10% de chicas con 13 o menos años. El programa también ha orientado e informado a 28 madres, padres y tutores.

El Instituto Andaluz de la Mujer reforzó el pasado año todos los programas de atención psicológica a víctimas de violencia de género en Andalucía, que cuentan ahora con una inversión anual de 2,1 millones de euros, lo que implica un incremento del 19% con respecto al anterior contrato que finalizó en junio de 2023.

