Una menor de 12 años se queda en casa cada día por «miedo» a ir al instituto La menor, con un cartel en el que denuncia su situación. Su padre solicitó plaza en otros centros de la capital antes del inicio del curso escolar y se niega a llevar a la niña al IES Río Andarax ALICIA AMATE ALMERÍA Lunes, 21 enero 2019, 01:46

Tiene 12 años y aún no ha comenzado el curso escolar porque tanto ella como sus familiares se niegan a que asista a clase en el IES Río Andarax de El Puche. «En este centro los niños no estudian, se llevan armas, insultan y faltan el respeto a todos los maestros y alumnos y roban dinero a los maestros», explicaba la propia menor sobre el porqué de no querer acudir cada día a las aulas del instituto más cercano a su residencia familiar. Dice que le da «miedo» lo que allí ocurre.

«Intenté llevarla varias veces pero no quería entrar y lo pasaba mal», reconoció su padre, Abderrahmane El Assali, quien participó en septiembre en una protesta junto a un grupo de padres del barrio capitalino de El Puche que se encontraban en una situación similar.

Denunciaban estas familias que este grupo de estudiantes del CEIP Ave María del Diezmo que habían finalizado sus estudios de Primaria se enfrentaban a una posible «ruptura de su integración» dado que debían separarse de otros compañeros que acudirían a otros centros como el IES Alhadra o el IES Albaida. De hecho, según sostiene El Assali su hija «tiene puntos suficientes para entrar en el IES Albaida».

Desde la Delegación de Educación, por su parte, respondieron a esta familia después de que presentaran una reclamación con fecha de 24 de septiembre de 2018 -según documentos a los que ha tenido acceso IDEAL- que la asignación del centro de Secundaria se había realizado de acuerdo a la normativa vigente. Sin embargo, la niña seguía sin ir a clase y su caso fue denunciado por su padre ante el Defensor del Pueblo Andaluz desde donde, de acuerdo a la carta remitida por este organismo a la familia, han solicitado a la Delegación de Educación «cuanta información disponga» sobre la posibilidad de que se lleve a cabo el cambio de centro que solicitan.

A punto de finalizar el primer trimestre y después de recibir una carta por parte de la directora del IES Río Andarax sobre «las faltas de asistencia sin justificar» de esta menor de 12 años, un informe clínico realizado por una Psicóloga del SAS apuntaba a un posible caso de «fobia escolar» basado en síntomas como ansiedad, miedo a ir a clase o problemas en el área del sueño manifestados por la menor durante la consulta en la Unidad de Salud Mental Comunitaria.

Con el segundo trimestre en marcha, la menor de 12 años -a punto de cumplir 13- continúa en casa sin ir a clase. «Es una buena estudiante y no quiero que fracase en los estudios», reconoce su padre. Sin embargo, la niña, que tiene una nueva cita en Psiquiatría Infantil, según asegura no irá al instituto «hasta que esto se arregle», es decir, hasta que la trasladen.