Parque canino del Bobar.

Mejoran el parque canino del Bobar dentro del proyecto 'Playas sin Límites'

El espacio ha recibido una inversión de casi 15.000 euros del programa dirigido a desestacionalizar la oferta turística del litoral

A. M.

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:00

El Ayuntamiento de Almería presentó ayer las mejoras realizadas en el parque canino del Bobar, una actuación que se ha incluido como parte del proyecto nacional 'Playas sin Límites', iniciativa en la que participan cinco destinos españoles, entre ellos Almería, con el objetivo de desestacionalizar la oferta turística del litoral.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, detalló en rueda de prensa que las obras se han financiado a través del programa 'Experiencias Turismo España', enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con una inversión de 14.811,80 euros.

Los trabajos realizados sobre este espacio han consistido en la adecuación de los equipamientos del pipicán, incorporando dos pérgolas de madera (2x2 metros), que ofrecen sombra y espacios de descanso para personas y mascotas, 25 metros de nuevo vallado perimetral y dos puertas de acceso de madera tratada, fuentes de agua para usuarios y animale y el acondicionamiento del terreno con arena fina tipo lamilla. La actuación ha sido ejecutada por la empresa Verde Urbano, a la que el edil ha agradecido «el espléndido resultado».

Pérez de la Blanca subrayó que este tipo de intervenciones no solo mejoran los servicios que se ofrecen al ciudadano, extensivo en este caso a las mascotas, sino que contribuyen a consolidar un modelo turístico más sostenible y diverso.

«Con 'Playas sin Límites' demostramos que el turismo de sol y playa puede disfrutarse de forma responsable y durante todo el año», señaló. Además, el concejal anunció que hoy el Ayuntamiento de Almería participa en Madrid en la entrega del 'Premio Playas sin Límites' a una alumna de la Universidad de Almería por su Trabajo Fin de Grado.

