Mejora a la conexión entre Tabernas y Tíjola por 300.000 euros La Diputación de Almería adjudica la rehabilitación del firme de la carretera AL-3102, en el término municipal de Bacares

Marcos Tárraga Almería Martes, 2 de septiembre 2025, 14:29

La Diputación de Almería continúa reforzando y mejorando la Red Viaria Provincial que conecta a los 103 municipios de la provincia. Por ello, la Junta de Gobierno de la Institución Provincial ha adjudicado la rehabilitación del firme de la carretera provincial AL-3102.

El diputado de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, Antonio J. Rodríguez, ha destacado la importancia de esta actuación, ya que se produce en esta vía, que conecta la A-339 en Tabernas con Tíjola, pasando por Velefique, Bacares y Bayarque. Esta obra se va a desarrollar en un tramo que se ubica en el término municipal de Bacares.

Antonio J. Rodríguez ha puesto en valor esta actuación de mejora de la AL-3102 que «va a suponer una notable mejora en la seguridad vial y en la comodidad de la circulación para todos los usuarios que transitan por esta carretera provincial que discurre entre Tabernas, Velefique, Bacares, Bayarque y Tíjola. Con este refuerzo de firme y la nueva señalización horizontal, mejoramos la seguridad de los conductores que utilizan a diario esta vía, garantizando un pavimento en óptimas condiciones y adaptado al volumen de tráfico que soporta actualmente».

«Desde la Diputación de Almería seguimos trabajando para modernizar y conservar nuestra red viaria provincial, que supera los 1.200 kilómetros de carreteras. Con cada inversión en infraestructuras mejoramos la seguridad y la calidad de vida de los vecinos, a la vez que potenciamos la conexión entre municipios, favoreciendo el desarrollo económico y vertebrando la provincia de Almería», ha destacado el diputado de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua.

La actuación se centra en un tramo de 3.500 metros de longitud (del pk 45+500 al pk 49+000) y 7,30 metros de ancho, en el que se ejecutará un refuerzo del firme mediante la extensión de 5 cm de aglomerado asfáltico en caliente sobre la capa existente, previamente tratada con emulsión asfáltica.

Además, se incluye la señalización horizontal de todo el tramo. El objetivo es mejorar las condiciones de rodadura, la seguridad vial y la adaptación de la vía al tráfico actual, ya que la carretera presenta un trazado sinuoso, calzada estrecha y pavimento deteriorado.

La obra se enmarca dentro de la inversión que la Diputación de Almería ha destinado para la mejora, mantenimiento y la modernización de la Red Viaria Provincial entre los años 2025 y 2026. En concreto, la inversión que beneficia a todas las comarcas almerienses supera los 8 millones de euros.