Medusas en las playas de Almería: cuáles son las más comunes y qué hacer si te pican

E. Gabriel Llanderas Almería Miércoles, 14 de mayo 2025, 10:25 Comenta Compartir

Las playas de Almería son el destino de miles de personas desde que comienza a apretar el calor. Darse un baño es una tentación irresistible, con unas sensaciones inmejorables de frescor y disfrute, excepto cuando detectamos la presencia de medusas.

Aunque generalmente sus picaduras causan únicamente pequeños dolores y molestias, hay ocasiones en que producen inflamaciones o hematomas más graves. Incluso, en personas propensas a reacciones alérgicas, las consecuencias pueden ser aún peores.

Si te encuentras con estas criaturas marinas es esencial saber si son de una especie peligrosa, cómo prevenir su contacto y qué hacer si te pican. Aquí te ofrecemos algunos consejos para disfrutar de tus días de playa con seguridad.

¿Cómo identificar una medusa?

Estos animales marinos gelatinosos se caracterizan por su cuerpo transparente y su forma de campana, pero no todos son iguales ni tienen el mismo peligro. En las costas de Almería, las más comunes son las siguientes.

La medusa Luna (Aurelia aurita), tiene un diámetro de hasta 30 cm. Su picadura puede causar dolor, aunque no tiene riesgo de complicaciones para la salud. Es transparente y tiene una forma redonda, con cuatro lóbulos visibles en su campana.

La aguamala (Rhizostoma pulmo) se caracteriza por provocar picor o escozor si te alcanza con sus aguijones, aunque generalmente no da complicaciones. Su cuerpo alcanza hasta 60 cm de diámetro y tiene tentáculos gruesos. Su color varía entre el blanco y el azul claro.

La velero (Velella velella) causa irritación y molestias con sus picaduras, aunque es inofensiva y la mayoría de las personas ni perciben esos efectos. Tiene colores azulados y pequeño tamaño. Es más fácil de reconocer, porque a menudo se ve en la orilla en grandes concentraciones de ejemplares.

Por último, la Carabela Portuguesa (Physalia physalis) sí que tiene una de las picaduras más dolorosas, capaz de provocar grandes irritaciones y unos calambres considerables, parecidos a la sensación de muchos alfileres clavándose en la piel. Su parte flotante puede llegar a medir 30 centímetros, mientras que sus tentáculos oscilan entre los 10 y 20 centímetros.

¿Cómo evitar el contacto con las medusas?

Aunque no siempre es posible predecir si habrá medusas en el agua, hay varias precauciones que puedes tomar. Una de ellas es informarte antes de ir a la playa. Con el avance de las nuevas tecnologías existen más recursos para evitarlas. Un ejemplo de ello es Medusapp, una app en la que se reportan avistamientos y picaduras. Así es posible consultar esta aplicación para conocer la presencia de estos animales antes de decidirse a visitar una playa concreta.

¿Qué hacer si te pica una medusa?

Si a pesar de las precauciones, sufres una picadura, sigue estos pasos para aliviar los síntomas y prevenir complicaciones. Sal de inmediato del agua. En cuanto sientas una picadura, abandona la zona afectada para evitar más contacto con la medusa.

No frotes la zona afectada. Frotar la picadura puede empeorar la irritación y propagar los aguijones urticantes. Limpia la herida con agua salada. No uses agua dulce, ya que puede activar más el proceso urticante. Si es posible, utiliza vinagre o bicarbonato para neutralizar el veneno.

Retira los tentáculos con cuidado. Usa una pinza, guantes o una tarjeta de plástico (como una tarjeta de crédito) para raspar suavemente los tentáculos adheridos a tu piel. Aplica frío. Usa una bolsa de hielo envuelta en un paño limpio para reducir el dolor y la hinchazón.

Consulta a un médico. Si la picadura es grave o si presentas síntomas como dificultad para respirar, mareos o dolor intenso, busca atención médica de inmediato. También es recomendable que consultes a un profesional si eres alérgico a las picaduras de medusa.

¿Qué hacer si encuentras una medusa en la orilla?

Si te encuentras una medusa varada en la playa, no la toques con las manos. Muchas medusas conservan sus tentáculos activos durante varias horas, incluso después de haber sido arrastradas por la marea. Para evitar el contacto, utiliza un palo o una toalla para alejarla del área de baño. Si no sabes qué hacer, informa a los socorristas de la playa para que tomen medidas.

Si bien las medusas forman parte del ecosistema marino y son fascinantes, es importante conocer cómo actuar para evitar molestias. Siguiendo estos consejos, podrás disfrutar de las playas de Almería con mayor seguridad.