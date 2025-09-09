La medusa 'huevo frito' llega a las playas de Almería Estos organismos marinos flotan en la superficie del agua, por lo que suelen ser fácilmente visibles para los bañistas, sobre todo en los días en los que el agua está más calmada

Quien haya paseado por la orilla de las playas de Almería o se haya dado un baño en ellas es muy probable que se haya encontrado con unos visitantes inesperados. Se trata de las medusas 'huevo frito', inconfundibles por su peculiar forma redondeada y su mancha central, que recuerda a la yema de un huevo sobre una clara blanca.

Estos organismos marinos flotan con facilidad en la superficie y, cuando el agua está en calma, resultan muy visibles al sobresalir ligeramente del mar. Su aspecto llamativo y singular despierta la curiosidad de muchos bañistas, que incluso las consideran bellas. Pero, más allá de la estética, surgen las preguntas inevitables: ¿son peligrosas? ¿qué ocurre si nos encontramos con ellas mientras nadamos? ¿y por qué están apareciendo ahora en las costas almerienses?

Este inesperado visitante se denomina en argot científico Cotylorhiza tuberculata. Su presencia ha crecido notablemente en varias playas almerienses, algunas de ellas en la propia capital o cercanas a ella. Este fenómeno está generando tanto curiosidad entre los veraneantes como advertencias entre los especialistas marinos.

¿Qué está ocurriendo?

Según diversos estudios, el aumento de las temperaturas marinas junto con la escasez de vientos de poniente ha favorecido la aparición masiva de esta especie en muchas zonas costeras, especialmente en Andalucía y la Comunidad Valenciana. Almería no ha sido una excepción y se han divisado muchos de estos ejemplares desde la segunda quincena de agosto.

A diferencia de otras especies que pasan más desapercibidas, la 'huevo frito' es fácilmente reconocible: su área central amarilla, rodeada por tentáculos de color morado difuminados, recuerda a la forma de un huevo frito. Aunque suele alcanzar entre 15 y 25 cm de diámetro, no es raro encontrar ejemplares de hasta 40 cm.

¿Es peligrosa?

La buena noticia es que su veneno es de baja toxicidad. No faltan quienes aseguran que las han tocado y que «no pican», pero, según los expertos, las picaduras sí que causan irritaciones o escozor, aunque leves, por lo que no hay que alarmarse si se encuentran en una zona de baño.

Pese a todo, tanto el sentido común como los propios expertos piden prudencia y no deben tocarse ni ser retiradas manualmente del agua. Una opción común es dejarlas desenvolverse por el agua sin entrar en contacto con ellas. No obstante, si se opta por sacar a las que vemos flotando, es importante hacerlo con herramientas como palas o cubos de playa, cañas o palos, para no llegar a tocarlas.

Estas medusas suelen viajar acompañadas por pequeños peces como jureles, que aprovechan los tentáculos como refugio, ya que no son afectados por su leve toxicidad.

¿Qué hacer si hay contacto?

Como ocurre con el resto de medusas, en caso de contacto con ellas y que se produzca una picadura, es aconsejable salir del agua, lavar la zona afectada con agua de mar o suero, pero nunca con agua dulce, sacar los posibles tentáculos que veamos adheridos a nuestra piel y aplicar un paño húmedo o hielo, para evitar inflamación. Si persisten los síntomas, consultar al médico o aplicar pomadas con corticoides