Los medios, bajo la lupa ante un caso ejemplar Francisco Torres, abogado de Patricia Ramírez y Ángel Cruz, atiende a los medios en los juzgados. / EFE La cobertura del juicio del Caso Gabriel levanta suspicacias y recelos antes incluso de que comience, mañana, la vista oral MIGUEL CÁRCELES ALMERÍA Lunes, 9 septiembre 2019, 00:43

¿Información o espectáculo? ¿Hechos o especulaciones sobre hechos? ¿Derecho a la información o a la intimidad? ¿Dónde está esa discutida, finísima y delicada frontera? El Caso Gabriel -tanto el periodo de búsqueda del menor como la investigación policial y judicial y, a partir de mañana, también en las sesiones del juicio oral- han situado el eterno debate de dónde están los tan traídos y llevados límites a la discusión profesional. Pero no sólo ahí, también a la de los ciudadanos y colectivos sociales. Existe preocupación: la espectacularización de los sucesos -el morbo, reducen algunos- y la difusión de informaciones de dudosa relevancia se enfrenta con la ansiedad por conocer ante un juicio de innegable trascendencia. Y ahí, puede surgir el conflicto.

De forma preventiva, una decena de colectivos ya han reclamado prudencia a los medios de comunicación. Los primeros, los jueces. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) reclamaban hace algunos días una reflexión serena sobre la información de tribunales que ofrecen los medios de comunicación en España y clamaban para el caso en concreto «un tratamiento informativo responsable que conjugue el derecho a la información con la protección constitucional de las partes intervinientes».

Las propias organizaciones de periodistas han recordado a los colegas de profesión que el derecho a la información encuentra legalmente su frontera en el derecho a la intimidad y a la propia imagen. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha recordado a sus compañeros de profesión la necesidad de que los medios respeten y cumplan las normas del Código Deontológico. «Es lo que se espera de nosotros en la cobertura del juicio del caso Gabriel y es la mejor manera de que honremos la memoria del menor asesinado», subrayaba.

No obstante, qué es un detalle superfluo que puede llevar a situar una información en el ámbito del amarillismo y qué es un rasgo diferencial y necesario para una completa información es una opinión rayana del límite. «La cuestión es que se informe con ética de un tema que es difícil. Cada uno sabrá dónde hay que pararse. Pero se puede informar del juicio sin entrar en detalles íntimos», indicaba el presidente de la Asociación de Periodistas-Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL), José María Granados. «El afán de llegar los primeros no puede ignorar uno de los elementos básicos del periodismo, que es la corroboración de los hechos», abundaba.

Sin embargo, desde el Colegio de Periodistas de Andalucía recuerdan que los medios son sólo una parte del proceso y que no se puede cargar toda la responsabilidad sobre ellos. «Normalmente en los casos más mediáticos son los abogados los grandes filtradores. Es muy bonito acusar al mensajero, pero yo hecho en falta que el Colegio de Abogados haya firmado un compromiso ético para la información», subrayaba María José López, vocal del Colegio de Periodistas de Andalucía y presidenta de la demarcación de dicha organización en Almería. López ha encontrado en algunos de los comunicados de advertencia a los medios previos al juicio, una especie de «regañina preventiva». «Resulta sorprendente. Porque encima se nos señala a los periodistas pero no a las empresas periodísticas. Los periodistas sabemos de deontología, pero los empresarios ¿la han aprendido en las facultades de Economía? ¿Por qué no ha firmado el compromiso ético A3Media o EFE?», advierte la representante del colectivo.

Ayer mismo, la familia reclamaba «responsabilidad» y «sensibilidad» a los medios a la hora de informar durante el juicio y especial atención a que no se difundan informaciones de contenido forense o médico o de las testificales de la familia. El propio tribunal ya ha declarado dichas sesiones como jornadas de juicio a puerta cerrada, así que no habrá información de acceso público al respecto.