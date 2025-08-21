El Mediodía se muda: la Feria estrena epicentro en la Rambla por las obras del Paseo de Almería La remodelación de la arteria principal obliga a trasladar la celebración diurna al Mirador de la Rambla aunque también habrá ambigús en Plaza Flores, Plaza Virgen del Mar, Plaza Tomatito y Plaza Pablo Cazard

Es una imagen inédita en la memoria reciente de los almerienses. La Feria del Mediodía, que durante décadas ha latido en el corazón del Paseo de Almería, se ha trasladado por completo a la Avenida Federico García Lorca, conocida popularmente como la Rambla. El motivo de este cambio histórico no es otro que la ambiciosa reforma del Paseo, una obra de gran envergadura que impide la instalación de los tradicionales ambigús y el normal desarrollo de la fiesta en su ubicación habitual. La decisión, anunciada y planificada por el Ayuntamiento de Almería, marca un antes y un después en la celebración de la Feria 2025, transformando una necesidad logística en una oportunidad para redescubrir la fiesta en un nuevo espacio.

Los ambigús afectados son los que tradicionalmente se han instalado en este espacio. Este año: Burana, La Clásica y El Estribo.

En el Centro seguirá habiendo ambigús en las plazas Virgen del Mar, Pablo Cazard, Tomatito y Flores.

El proyecto de remodelación del Paseo de Almería, una de las mayores intervenciones urbanas en la capital, se centra en la renovación integral de sus infraestructuras subterráneas, la mejora de pavimentos, el alumbrado público y la reordenación de espacios verdes. Las dimensiones de la obra, junto con los plazos de ejecución, hacían inviable compartir el espacio con la masiva afluencia de público que genera la Feria del Mediodía. Ante esta situación, las fuentes oficiales del consistorio almeriense confirmaron que, por motivos de seguridad y para garantizar la accesibilidad, el traslado era la única opción viable.

La decisión se tomó con antelación, dando tiempo a comerciantes y hosteleros a adaptarse al nuevo escenario.

La Rambla se viste de caseta

La reubicación de la Feria del Mediodía no ha sido una simple mudanza, sino un ejercicio de planificación urbana y festiva. El nuevo epicentro se ha establecido en el tramo central de la Rambla, entre el Mirador de la Rambla y la calle Canónigo Molina Alonso, un espacio que ha permitido rediseñar por completo el concepto de la feria diurna.

Según el plano oficial difundido por el Ayuntamiento, los ambigús no se agruparán en una única fila como ocurría en el Paseo, sino que se distribuirán de una forma más abierta y modular a lo largo del bulevar. Esta nueva disposición permite crear espacios más amplios para el tránsito de personas, reduciendo la sensación de aglomeración y mejorando la fluidez del público entre los diferentes puntos de ocio. Los ambigús, gestionadas en su mayoría por hosteleros de la ciudad, se han instalado con una decoración uniforme que busca dar coherencia visual al nuevo recinto.Además de la Rambla, otros puntos neurálgicos del centro de la ciudad se han integrado en el nuevo circuito festivo. La Plaza de la Constitución, conocida como Plaza Vieja, y la Plaza de las Velas han sido señalizadas en el mapa de la Feria como áreas de referencia, con programación musical y oferta gastronómica propia, ampliando así el alcance de la celebración más allá de la Rambla y distribuyendo el flujo de personas por el centro de la ciudad.

El Ayuntamiento ha trabajado en la logística de servicios, garantizando el suministro de agua y electricidad en el nuevo espacio, así como la instalación de puntos de atención sanitaria y de seguridad. La gestión de residuos se ha reforzado con un plan específico para la Rambla, con el objetivo de mantener la limpieza del entorno a lo largo de toda la semana de fiestas.

Oportunidad para el sector

El traslado ha sido percibido no solo como una solución obligada, sino como una oportunidad de dinamizar una zona diferente de la capital durante la semana grande. Fuentes del sector hostelero han manifestado su apoyo a la decisión, destacando que el nuevo emplazamiento puede atraer a un público que no solía frecuentar la zona y, de esta forma, revitalizar el comercio y los bares del entorno de la Rambla.

La organización ha enfatizado que la planificación se ha realizado con el objetivo de garantizar la seguridad y la experiencia de los miles de visitantes. La coordinación con los cuerpos de seguridad, los servicios de limpieza y los responsables de movilidad ha sido constante para que, a pesar del cambio, el espíritu de la Feria del Mediodía no se pierda. La nueva distribución de las casetas, con mayores espacios abiertos, se presenta como un punto a favor en la gestión de emergencias y la comodidad de los asistentes.

La programación musical y cultural en la nueva ubicación también se ha adaptado al espacio, con escenarios situados estratégicamente para que las actuaciones en directo no colisionen y el público pueda disfrutar de la música y el baile en un entorno más abierto y fresco. Los tradicionales grupos de flamenco, las charangas y los DJ's tienen un papel protagonista en el nuevo mapa de la fiesta, manteniendo la esencia de la Feria del Mediodía.

Una Feria reinventada

El traslado de la Feria del Mediodía a la Rambla es una solución temporal ante una coyuntura de obras, pero su implementación ha abierto un debate sobre el futuro del evento. Los resultados de esta edición 2025 serán clave para evaluar el funcionamiento de la nueva ubicación y la respuesta del público. La experiencia de una Feria más descentralizada y con un plano festivo distinto podría servir de base para futuras ediciones.

A pesar del cambio de escenario, el corazón de la Feria del Mediodía seguirá latiendo con la misma fuerza. El bullicio, el color de los trajes, la música y el aroma a manzanilla y tapas se mudarán a la Rambla, demostrando que la esencia de la fiesta almeriense no reside en una ubicación concreta, sino en el espíritu de su gente.

El año 2025 será recordado como el de la gran mudanza, una edición que se atrevió a reinventar la tradición para que la celebración no se detuviera.