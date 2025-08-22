Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vertedero de Líjar antes de comenzar la actuación. R. I.

Medio Ambiente quiere reducir los vertidos municipales por debajo del 10% en 2035

Para lograr este objetivo, la Consejería desarrolla un conjunto de actuaciones como el impulso a la recogida separada de biorresiduos o la separación de materiales de las plantas de tratamiento

R. I.

Viernes, 22 de agosto 2025, 22:46

Junto al fin de los vertederos de sólidos, uno de los ejes prioritarios de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, alineada con los objetivos marcados por la normativa comunitaria, nacional y andaluza (Pirec 2030) es reducir drásticamente el vertido de residuos municipales, que deberá situarse por debajo del 10% del total generado en 2035.

Para lograrlo, según explicó ayer la Administración autonómica en un comunicado, la Consejería de Sostenibilidad desarrolla un conjunto de actuaciones que se complementan entre sí.

Acciones que van desde el impulso a la recogida separada de biorresiduos hasta la mejora en la separación de materiales de las plantas de tratamiento, pasando por nuevas infraestructuras como plantas de tratamiento de biorresiduos recogidos separadamente, puntos limpios y estaciones de transferencia, detallaron.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil detiene a un delincuente sexual en Roquetas tras la denuncia por agresión de una mujer
  2. 2 Herido grave el conductor de un camión tras una colisión por alcance en la A-7 a la altura de Vícar
  3. 3 Extinguido el incendio en el paraje El Pocico, en Lubrín, municipio que ya registró un fuego en julio
  4. 4 Vuelve el tráfico a la avenida de Montserrat
  5. 5 La alcaldesa aboga por compaginar una doble feria del mediodía con casetas ya montadas en la Vega de Acá
  6. 6 Carpas de playa para afrontar la Feria: policías denuncian «la precariedad laboral» en eventos multitudinarios
  7. 7 Águilas y gavilanes también migran desde Almería: el Cabo de Gata, un corredor hacia África
  8. 8 Almería viste de historia su Feria con la indumentaria tradicional
  9. 9 Los comercios del centro animan a los almerienses a vivir la Feria
  10. 10 La alcaldesa aboga por compaginar una doble feria del mediodía con casetas ya montadas en la Vega de Acá

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Medio Ambiente quiere reducir los vertidos municipales por debajo del 10% en 2035

Medio Ambiente quiere reducir los vertidos municipales por debajo del 10% en 2035