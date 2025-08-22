Medio Ambiente quiere reducir los vertidos municipales por debajo del 10% en 2035 Para lograr este objetivo, la Consejería desarrolla un conjunto de actuaciones como el impulso a la recogida separada de biorresiduos o la separación de materiales de las plantas de tratamiento

Junto al fin de los vertederos de sólidos, uno de los ejes prioritarios de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, alineada con los objetivos marcados por la normativa comunitaria, nacional y andaluza (Pirec 2030) es reducir drásticamente el vertido de residuos municipales, que deberá situarse por debajo del 10% del total generado en 2035.

Para lograrlo, según explicó ayer la Administración autonómica en un comunicado, la Consejería de Sostenibilidad desarrolla un conjunto de actuaciones que se complementan entre sí.

Acciones que van desde el impulso a la recogida separada de biorresiduos hasta la mejora en la separación de materiales de las plantas de tratamiento, pasando por nuevas infraestructuras como plantas de tratamiento de biorresiduos recogidos separadamente, puntos limpios y estaciones de transferencia, detallaron.