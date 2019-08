Las medidas adoptadas contra los cortes de luz serán evaluadas en noviembre Encuentro mantenido en la mañana de ayer entre administraciones y asociaciones vecinales. / JUNTA Administraciones y vecinos se reunieron ayer y volverán a verse dentro de tres meses para comprobar si la situación ha mejorado realmente DANIEL SERRANO Almería Viernes, 2 agosto 2019, 01:47

Tras la constitución el pasado martes de la Comisión de lucha contra los cortes de luz y el fraude en la ciudad de Almería, en la mañana de ayer Junta de Andalucía, Subdelegación del Gobierno, Ayuntamiento de Almería y Endesa mantuvieron una reunión con los representantes de las asociaciones vecinales de los barrios afectados.

En el encuentro, que duró aproximadamente unas dos horas y media y al que asistieron la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Maribel Sánchez; el subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente; la concejala de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Almería, Margarita Cobos; y el responsable de la red de distribución de Endesa en Almería, Juan de la Cruz Molina; tuvieron la palabra tanto los representantes de las distintas administraciones como los vecinos afectados, quienes expusieron cómo es su día a día con esta situación.

Tras él, el Gobierno andaluz informó de que se ha emplazado a las asociaciones y vecinos a otro encuentro para la primera quincena de noviembre con el fin de evaluar las iniciativas y medidas llevadas a cabo durante este tiempo por parte de las administraciones, junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y de la compañía Endesa en la lucha contra los cortes de luz y los enganches ilegales.

En declaraciones a los medios, Sánchez Torregrosa comentó que hay muchos barrios de la ciudad de Almería viviendo un «absoluto drama» y por ello se han puesto todas las administraciones a trabajar «de la mano, independientemente de los colores políticos».

En referencia al encuentro mantenido con los vecinos, la delegada del Gobierno de la Junta en Almería aseguró que habían recogido todas sus propuestas, que incluirán en el grupo de trabajo técnico que comenzará a trabajar la próxima semana.

«Además nos hemos comprometido a que en los primeros días de noviembre nos volveremos a sentar con ellos para analizar todo el trabajo que se ha hecho en estos meses y así podremos hacer un análisis y comprobar qué quejas sigue habiendo», esclareció Sánchez.

La delegada reconoció que el problema no se puede erradicar en tres meses pero se puede mejorar la situación actual de los barrios. «Si aunamos esfuerzos estamos seguros de que la situación mejorará. Tenemos que abordar el problema mirando a la gente a la cara y dándole soluciones», finalizó Sánchez.

«No tenemos la culpa»

Según trasladaron representantes vecinales a IDEAL, en el encuentro dejaron bien claro que ellos no tienen culpa de haya gente cultivando marihuana, el principal problema de los enganches ilegales. Igualmente mostraron su preocupación y lamentaron que están pagando un servicio a Endesa que no reciben, algo que realmente no entienden.

Las asociaciones vecinales que participaron en la reunión fueron Puche Viejo junto al párroco de la Iglesia Santa María Madre de Dios, Miguel Sánchez; La Traíña, Nuestra Señora de la Paz, San Roque, A Mucha Honra, y La Pescailla, de Pescadería; Almerimeson del Mercado Pavía y Vecinos Sierra de Monteagud, y Sierra Alta de Piedras Redondas-Los Almendros.

Además asistieron representantes de La Fava Siglo XXI, de la asociación de Vecinos San Antonio de Ciudad Jardín, de la Fava Espejo del Mar, de la Faca Argar y de la Fava distrito 6 Almería Norte.