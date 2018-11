El 80% de médicos apoya la huelga de Atención Primaria «pese a los servicios mínimos» Médicos de Primaria durante una de las últimas concentraciones. / R. I. La Administración señala que el paro convocado ayer fue secundado por el 18% de los facultativos de los 1.500 centros de salud de Andalucía ALICIA AMATE ALMERÍA Miércoles, 28 noviembre 2018, 00:33

Los médicos de Atención Primaria de la provincia estaban ayer llamados a participar en una jornada de huelga convocada en toda la comunidad autónoma por el Sindicato Médico Andaluz. Un paro que fue valorado como un «éxito» por parte del Sindicato Médico de Almería (Simeal). «Normalmente, las huelgas médicas no han tenido un seguimiento mayoritario, pero esta vez no ha sido así. Y eso, a pesar de los servicios mínimos draconianos que nos han impuesto», puntualizó el representante de Atención Primaria de Simeal, Francisco Cobo, quien lamentó que en algunos centros de salud, sobre todo de zonas rurales, no se haya permitido secundar la huelga a la mayor parte de los facultativos.

Poniendo como ejemplo comarcas almerienses como las de Nacimiento o Andarax, indicó Cobo que en los consultorios que cuentan con un médico, habría que haber dejado únicamente servicios de urgencia. «Los fines de semana trabaja un médico para todos los pueblos mientras que para la huelga de ayer, de ocho facultativos, dejaron siete». En cuanto a Almería capital, durante los fines de semana «únicamente hay cinco médicos, tres en la Bola Azul y dos en Nicolás Salmerón. Sin embargo, para la jornada de huelga de ayer, se establecieron servicios mínimos mayores», explicó el representante sindical. Aún así, cifra la participación en la jornada de ayer entre el 70 y el 80 por ciento de los facultativos de Atención Primaria de Almería.

Sin incidencias

Por su parte, desde la Consejería de Salud cifraron en un 17,9 por ciento la participación de los médicos de Atención Primaria durante la jornada de mañana en todo el territorio andaluz donde, remarcaron desde el SAS, no se habían producido incidencias en ninguno de los más de 1.500 centros de salud y consultorios de las ocho provincias. Asimismo, indicaron que, como servicios mínimos, se mantuvieron activos el cien por cien de la atención urgente y el 40 por ciento de las consultas a demanda. Más allá del baile de cifras entre los datos de la organización sindical y la Administración pública, desde Simeal consideran que la jornada de ayer puede ser el inicio de otras movilizaciones. «Estamos estudiando hacer una huelga indefinida», señaló Cobo.

Días atrás, facultativos de Atención Primaria de los centros de salud de la provincia han protagonizado distintas concentraciones en sus centros de salud. Entre otras medidas, exigen el dimensionamiento adecuado de las plantillas para conseguir 10 minutos por paciente, la cobertura de las ausencias, vigilancia y medidas de seguridad en todos los centros o mejora salarial tendentes a la equiparación con otras comunidades.