Medicina Legal atiende un 37% más de víctimas de violencia de género El refuerzo de los equipos psicosociales reduce de un año a tres meses el plazo medio para emitir los informes de familia

A. M. Domingo, 24 de agosto 2025, 22:09

Los forenses de guardia de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (Uvivg) del Instituto de Medicina Legal (Imlcf) de Almería –dependiente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública– reconocieron el año pasado a 644 mujeres, un 37% más que en 2023, además de practicar exámenes periciales a 40 presuntos agresores. Además, el servicio de guardia del Imlcf atendió el año pasado 92 casos de agresiones sexuales, una cifra similar a la del año anterior.

Al margen de la atención a las víctimas de violencia de género realizadas durante las guardias, según indicó este viernes la Junta en un comunicado, los médicos forenses de la Uvivg también practicaron 239 reconocimientos previa citación: 194 mujeres, 4 menores y 41 denunciados. Por su parte, los psicólogos realizaron 64 periciales.

La delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública, Rebeca Gómez, recordó que el año pasado la Consejería incrementó la plantilla de la Uvivg de Almería en un médico forense más en la sede central, además de dar cobertura de guardia de 24 horas en la zona de Poniente. Igualmente, puso en valor la estabilización y refuerzo de los equipos psicosociales que ha permitido reducir el plazo medio para elaborar los informes de familia de más de un año a 3 meses de media. En 2024 los juzgados solicitaron 149 informes.

Aumento de homicidios

La memoria anual del Imlcf almeriense recoge que en 2024 se realizaron 314 autopsias que revelaron 132 muertes naturales y 181 violentas, la mayoría consecuencia de accidentes (101) y 65 suicidas. No obstante, el equipo del IML alerta del «incremento notable con respecto a los años anteriores de los homicidios –8 en 2023 frente a 15 en 2024– lo que representa una tasa muy alta por 100.000 habitantes respecto a otras provincias españolas». En un caso no se pudo determinar la causa de la muerte.

Además, la situación geográfica de la costa almeriense como una de las puertas de entrada de la Ruta del Mediterráneo Central en la circulación de pateras conlleva lamentablemente una llegada periódica de inmigrantes irregulares fallecidos durante la travesía o en el momento del desembarco que han de ser autopsiados, identificados e inhumados, con la consiguiente carga de trabajo.

Cadáveres sin reclamar

La delegada recordó que para optimizar los recursos disponibles, en septiembre de 2024 la Consejería firmó un protocolo con el Ministerio de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la Fiscalía Superior para agilizar la inhumación de cadáveres sin reclamar.

El protocolo, indicó la Junta, determina que aquellos cadáveres que no hayan sido identificados o cuya identificación se presuma difícil quedarán a disposición de la autoridad judicial, que será quien ordene, mediante auto, el traslado a otros lugares de conservación o depósito, o su inhumación tras la toma de muestras por parte de los forenses.

Lo comunicará al ayuntamiento competente que deberá actuar, conforme a la legislación, en cuanto a los gastos de conservación, traslado y enterramiento por beneficencia, así como el consulado correspondiente en caso de repatriación. En ningún caso se podrá incinerar un cadáver no identificado y la inhumación debe hacerse en nicho identificado de forma que sea posible la exhumación en caso de que sea identificado. El lugar exacto de la inhumación debe ser comunicado al juzgado de instrucción correspondiente.

En cuanto a la labor de otros departamentos, el Servicio de Clínica emitió 3.062 informes periciales sobre lesionados complejos. Gómez, recalcó que «aunque las mayor parte del trabajo que realiza el Instituto de Medicina Legal es a petición de jueces y fiscales, desde 2016 los andaluces pueden solicitar una pericial para la valoración de daños producidos en accidentes de tráfico en casos de reclamaciones extrajudiciales». Así, el año pasado, se practicaron 334 reconocimientos de este tipo.

La delegada recalcó que se prestó apoyo a Valencia para colaborar en el levantamiento de cadáveres y práctica de autopsias a las víctimas de la DANA.