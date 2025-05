Media decena de médicos de Torrecárdenas, intoxicados tras comer en la cantina del hospital

David Roth Almería Martes, 6 de mayo 2025, 10:17 | Actualizado 10:27h. Comenta Compartir

Varios trabajadores del Hospital Universitario Torrecárdenas han sufrido una «intoxicación severa» tras ingerir platos en mal estado servidos en la cafetería del hospital, han trasladado media decena de fuentes distintas a IDEALy han confirmado otras fuentes oficiales. La cantina hospitalaria, inaugurada recientemente, es un punto por el que cada día pasan decenas de médicos, enfermeros y otro personal sanitario del centro hospitalario, así como familiares de pacientes o incluso enfermos que acuden a pruebas diagnósticas.

Varios testimonios revelaban a este diario el malestar entre el personal por la «mala calidad de los alimentos», que venía creciendo desde hace semanas. «Hay problemas como comida seca e incluso se han visto insectos en los platos», indicaba un sanitario cuya identidad ha pedido reservar. La situación alcanzó su punto crítico el pasado Martes Santo, cuando varios profesionales comenzaron a presentar síntomas compatibles con una intoxicación bacteriana, como diarreas, vómitos y fuertes dolores abdominales, tras consumir alimentos de la cantina durante sus turnos de guardia. Desde el servicio de Epidemiología del hospital, algunos de estos casos fueron asociados a bacterias relacionadas con el mal cuidado de los alimentos. Otra profesional del centro, que también prefiere mantener el anonimato, relató su experiencia a este medio: «Sobre las seis de la mañana empecé con dolores de barriga muy fuertes, retortijones, espasmos... Aguanté hasta terminar mi turno a las ocho, y al llegar a casa tuve diarreas constantes. Luego, por un grupo de WhatsApp del servicio, supe que otros compañeros que habían comido lo mismo también estaban mal. Todos teníamos los mismos síntomas: diarrea, vómitos, dolor abdominal. A mí me afectó, y a mi compañera de guardia también».

El alimento que habría causado la intoxicación, señalan fuentes muy diversas, fue un plato de pollo, aparentemente recalentado del día anterior: «El lunes lo habían puesto sin salsa y algunos compañeros ya lo dejaron porque estaba incomible. El martes lo sirvieron con salsa, quizás para camuflar el sabor. A mí me supo raro, pero así servido se enmascaraba. Luego supe que varios compañeros habían ido a Urgencias y dieron positivo en E. coli y Campylobacter», narra a IDEAL otro afectado.

La cosa no quedó ahí, y días después, volvió a consumir alimentos en el restaurante –es el único en el centro– y se produjo un nuevo incidente: «En la cena del viernes volví a comer en la cafetería. Un par de horas después, un compañero me advirtió que se había encontrado un insecto en la comida. Pero yo ya me lo había almorzado y no podía hacer nada. Me pareció repugnante», traslada una operaria del hospital.

Torrecárdenas lo niega

Este testimonio, en el cual se denuncia lo acontecido, coincide con otros recabados por este medio de varios afectados e incluso de otros sanitarios que fueron testigos de lo acontecido. E incluso va en la línea de un whatsapp difundido en los grupos de trabajadores de Torrecárdenas en el que la dirección del centro pide disculpas a los afectados y anuncia acciones para que no volviera a ocurrir. En dicho comunicado, han narrado a IDEAL algunos de los receptores, la dirección expresa su «consternación» por los hechos y promete «actuar con total contundencia», apuntando a que como estas cuestiones se repitan podrían ser objeto de expedientes de sanción o de supresión de la «prórroga» a la que podría someterse el contrato una vez culmine a los tres años iniciales.Ayer, los servicios de comunicación de Torrecárdenas admitían la existencia de este mensaje pero negaban que la intoxicación se hubiera producido por la ingesta de productos alimenticios de la cantina. Esta respuesta oficial remitida por Torrecárdenas a IDEALen una conversación telefónica contradice lo que admiten otras fuentes oficiales del Colegio de Médicos y del Servicio Andaluz de Salud, que hablaban, sin tapujos, de una intoxicación «sin gravedad» ante la que el centro hospitalario había actuado según sus protocolos y situándola en el terreno de lo posible en cualquier bar.

El personal del hospital continúa trabajando y exige responsabilidades no solo por el daño a su salud, sino por las consecuencias que estos episodios han tenido en la atención a los pacientes: «Hubo gente que tuvo que salir de quirófano por los vómitos. Es que no solo afecta a nuestra salud, sino a la calidad del servicio que damos».