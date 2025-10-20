Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Toma de huella para el DNI. J. A. Rojo

Una mayoría de hombres en los trámites del DNI y descenso en las primeras inscripciones

Las gestiones en menores de edad descienden en Almería, donde se realizaron el año pasado 14.000 nuevos carnés de identidad

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:00

Al contrario de lo que ocurre en Andalucía, la provincia almeriense registró el año pasado más expediciones del Documento Nacional de Identidad(DNI) a hombres que a mujeres. Concretamente, 2.642 varones más realizaron este trámite en 2024 en las oficinas almeriense. En total, de las más de 93.000 gestiones para obtener o renovar el DNI que se ejecutaron en Almería, 48.134 fueron de hombres y 45.492, de mujeres. Los datos globales del país también fueron en esta línea en 2024, con mayoría masculina.

Por otro lado, expone también el Anuario Estadístico delMinisterio del Interior, las cifras de aquellos casos en los que se realiza por primera vez este documento de identificación, que se puede obtener desde el nacimiento pero que resulta obligatorio a partir de los 14 años.

Según las cifras consultadas, el año pasado se formalizaron en Almería 14.027 primeras inscripciones, esto es, casi un 15% del total de carnés gestionados y 2.200 menos que en 2023.

Sobre la edad en la que, por vez primera, se realiza este trámite, el informe ministerial indica que en la mayor parte de las ocasiones no se espera a que el menor alcance la edad límite en la que se debe poseer esta identificación.

En Almería, el año pasado se realizaron 10.974 primeras inscripciones de menores de 14 años mientras que fueron 3.053 aquellas en las que el interesado superaba dicha edad. Aún así, de nuevo se aprecia, en ambos casos, una caída interanual. El año anterior, el mismo documento señala que fueron 12.769 y 3.467, respectivamente.

Pasaportes

En cuanto a la producción de pasaportes, indica Interior que en 2024 se realizaron 34.504 en Almería. De estos, la mayoría se tramitaron en Almería (17.501), seguida de El Ejido (7.173), Huércal-Overa (5.627) y Roquetas de Mar (4.203) mientras que resultaron anulados 1.014.

