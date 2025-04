David Roth Almería Sábado, 26 de abril 2025, 23:48 Comenta Compartir

Cada 24 de abril se celebra el Día Mundial contra la Meningitis, una enfermedad que, aunque poco común, puede avanzar con rapidez y dejar graves secuelas si no se actúa con prontitud. Para entender mejor en qué consiste, cómo detectarla, qué tipos existen, quiénes corren mayor riesgo o cómo se trata en la actualidad, el doctor Antonio Vargas, neurocirujano del Hospital Vithas Almería, resuelve las principales dudas sobre esta infección y cómo afecta en particular a la provincia.

–¿En qué consiste la meningitis y cómo se diferencia de otras infecciones del sistema nervioso?

–La meningitis es la inflamación de las meninges —'itis' significa inflamación—, que son las estructuras que rodean el sistema nervioso central: tanto el encéfalo como la médula. Estas capas se inflaman, generalmente, por agentes microbiológicos como virus y bacterias. Esa inflamación puede provocar un cuadro clínico potencialmente muy grave. Se diferencia de otras enfermedades infecciosas del sistema nervioso central en que, si hablamos de una meningitis aislada, el encéfalo no está directamente inflamado. Por ejemplo, en un absceso cerebral o una encefalitis, las pruebas de imagen como una resonancia o un TAC sí muestran afectación interna del cerebro, pero en una meningitis aislada eso no ocurre. Aun así, puede ser muy grave.

–¿Cuáles son los síntomas más comunes y cómo puede detectarse a tiempo?

–Los síntomas más habituales son fiebre alta, malestar general, dolor de cabeza —que suele irradiarse hacia la nuca— y rigidez en el cuello. Esa rigidez de nuca es muy característica. También pueden aparecer vómitos muy violentos, los llamados vómitos en escopetazo. Si el cuadro es agresivo, puede haber cierto grado de adormecimiento o postración.

–¿Qué tipos de meningitis existen?

–Cuando se habla de meningitis, normalmente se piensa en la infecciosa, que tiene como principales agentes causales a virus y bacterias. La vírica es más frecuente y menos grave, con un 80% de los casos y una mortalidad inferior al 2-3%. La bacteriana representa alrededor del 20% y es más grave. También existen casos menos comunes como la meningitis tuberculosa, que tiene un desarrollo más crónico y complicado, y que suele aparecer en casos importados, de zonas donde la tuberculosis es endémica.

–¿Hay poblaciones más propensas a padecerla?

–Sí. Es más frecuente en niños y jóvenes. Hay un pico de incidencia en menores de cinco años y otro en torno a los 20. También afecta a inmunodeprimidos, como personas con VIH en fases avanzadas. En estos casos pueden aparecer meningitis por hongos, como la criptocócica, que es más rara pero exclusiva prácticamente de este grupo.

–¿Se ha avanzado en el tratamiento o en la prevención?

–Muchísimo en vacunación. Para los tres principales agentes de la meningitis bacteriana —hemófilus influenzae, estreptococos neumonía y meningococo (Neisseria meningitidis)— existen vacunas muy eficaces. En los últimos 10-12 años se ha incluido una vacuna que cubre el serotipo B del meningococo, el más común en nuestra zona. Esa vacuna fue polémica al principio porque estaba en el calendario pero había que pagarla. Yo mismo la pagué para mis hijos. Ahora creo que está incluida en muchas comunidades. En cuanto al tratamiento, existe antibiótico eficaz y medidas de soporte como UCI y tratamientos intensivos. Pero en algunos casos, especialmente por neumococo, el curso de la enfermedad es tan virulento que, aun con todo el arsenal terapéutico, puede acabar mal.

–¿Pueden quedar secuelas aunque se sobreviva?

–Sí, aunque cada vez es menos frecuente. Puede haber sordera, crisis epilépticas, daño cerebral adquirido, trastornos del aprendizaje o de la atención. En meningitis complicadas también puede desarrollarse hidrocefalia, por alteración en la circulación del líquido cefalorraquídeo, y puede requerir cirugía. En esos casos es cuando intervenimos los neurocirujanos.

–¿Es importante la detección precoz?

–Es fundamental. Sobre todo en niños y gente joven, la evolución puede ser muy rápida. En pocas horas puede provocar un shock séptico, comprometer todos los órganos y llevar a un fracaso multiorgánico. A veces incluso a amputaciones, por compromiso de la perfusión en las extremidades. La atención médica rápida puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

–¿Almería es una provincia más propensa a la meningitis?

–No, la incidencia aquí es similar a la de otras provincias y países de nuestro entorno. Unos 10-11 casos por cada 100.000 habitantes en la vírica y entre 2 y 5 en la bacteriana. Aquí contamos con profesionales preparados y equipos de cuidados intensivos tanto en la sanidad pública como en la privada. La mayoría de los casos se curan. Pero, como en todos sitios, de vez en cuando llega alguno más grave, sobre todo por neumococo.

–¿Ha vivido usted personalmente casos que le hayan marcado?

–Como la mayoría de casos no requieren cirugía, no solemos intervenir los neurocirujanos. Pero en los más complicados, con hidrocefalia o en coma inducido, sí. Siempre recuerdas los casos en los que has tenido que operar, normalmente a niños o jóvenes. Dos o tres casos al año, aproximadamente. También recuerdo alguno con meningitis tuberculosa, que puede generar lesiones llamadas tuberculomas, parecidas a tumores, que también operamos.

–¿Se puede prevenir?

–La base de la prevención es la vacunación. Para los tipos más peligrosos de meningitis bacteriana hay vacunas eficaces. Además, como es una enfermedad de declaración obligatoria, cuando se detecta un caso se informa al entorno y se pueden aplicar protocolos de quimioprofilaxis. Pero, insisto, la vacunación es la mejor herramienta.

