La mayor exposición a luz solar contiene el aumento de miopía en menores Los expertos creen que el incremento de casos no está directamente relacionado con el uso de pantallas en sí, sino con la visión de cerca y la falta de horas al aire libre en el crecimiento

Nerea Escámez Almería Jueves, 28 de agosto 2025 | Actualizado 29/08/2025 11:54h. Comenta Compartir

En las últimas décadas, la miopía está aumentando de forma considerada en todo el mundo, especialmente entre los niños y adolescentes. Mientras en algunas áreas del mundo desarrollado, como el Este asiático, se ha convertido en una epidemia con una prevalencia del 90% en las áreas urbanas, en Europa, y particularmente en zonas Mediterráneas, la progresión avanza más contenida.

Uno de cada cinco niños en edad escolar tiene miopía, un defecto visual cuya prevalencia se ha incrementado entre un 20 y 25% en los últimos años, según los limitados estudios disponibles. Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con mayor prevalencia, con un 30%, por el contrario, Murcia es la que registra el porcentaje más bajo con un 11%. Un estudio del Laboratorio de Óptica de la Universidad de Murcia (UMU) publicado en la revista 'Nature Scientific Reports' arroja que la mayor exposición al aire libre y a la luz solar puede desempeñar un papel protector contra el desarrollo de la miopía, y resaltan que el entorno y las exposiciones ambientales durante el crecimiento es el factor que más influye en la progresión.

Francisco Sánchez Waisen, especialista en Oftalmología Pediátrica de Qvision, señala que «se cree que la luz natural, especialmente la luz ultravioleta (UV), promueve la liberación de dopamina en la retina, lo que puede inhibir el alargamiento del globo ocular, un factor clave en el desarrollo de la miopía».

Por lo tanto, se recomienda que los niños pasen más tiempo al aire libre, al menos dos horas al día, y aprovechar el verano para promover la salud ocular y reducir el riesgo de desarrollar miopía. El especialista señala que la exposición a la luz artificial «no tiene estos beneficios y puede aumentar la fatiga ocular».

Además, el uso de móviles o tabletas podría desencadenar la miopía y no precisamente por el uso de los dispositivos en sí. «Esta actividad fomenta la visión de cerca prolongada, lo que es un factor de riesgo conocido para el desarrollo de la miopía», considera el especialista ya que esta falta de visión sucede «cuando el globo ocular crece demasiado en longitud y, con ello, la luz no se enfoca correctamente en la retina» por lo que «leer, usar teléfonos móviles, tablets o computadoras durante largos periodos de tiempo sin descanso provoca una fatiga ocular excesiva, lo que podría contribuir al alargamiento del ojo».

El experto en oftalmología pediátrica de QVision valora que «el tiempo prolongado de enfoque cercano sin pausas ni tiempo de descanso visual» provoca este efecto refractivo y apunta a que «el aumento de la incidencia de miopía es anterior al uso generalizado de los smartphones».

Expertos recuerdan que la etnia (la prevalencia es muy superior entre la población asiática que entre la caucásica) y la genética (el hecho de que los padres sean miopes puede ser determinante) tienen un peso importante en el desarrollo de la miopía, pero los hábitos de vida resultan clave.

«El factor genético juega un papel importante en el desarrollo de la miopía ya que si uno o ambos padres son miopes, el riesgo de que sus hijos desarrollen miopía es mayor», señala Francisco Sánchez, no obstante, recalca que la miopía es una condición compleja y multifactorial, lo que significa que tanto los factores genéticos como los ambientales (como la falta de tiempo al aire libre o el exceso de trabajo visual de cerca) contribuyen a su desarrollo.

La mejor manera de prevenir la miopía sería «fomentando el tiempo al aire libre» durante, al menos, «dos horas diarias de exposición a la luz natural pueden ayudar a prevenir el desarrollo de la miopía». Además, se recomienda «reducir el tiempo de actividades de cerca, lo que incluye limitar el uso excesivo de pantallas y fomentar actividades que impliquen mirar objetos a distancias más largas». También es importante «hacer pausas en el trabajo visual cercano con la regla 20-20-20», esto es, «cada 20 minutos de trabajo cercano, hacer una pausa de 20 segundos y mirar a algo a 20 pies (6 metros) de distancia».

El oftalmólogo pediátrico de QVision destaca la importancia de detectar y corregir los problemas visuales en los menores, para lo que es fundamental realizar revisiones oftalmológica en la consulta del especialista. «Es importante que los niños sean examinados regularmente por un profesional de la salud ocular para detectar cualquier signo de miopía lo antes posible», sentencia.

Otras alternativas

No obstante, existen otras recomendaciones que van más allá de las pautas generales enfocadas en los menores y tienen que ver con nuevos tratamientos que están siendo investigados o en uso para frenar el desarrollo de la miopía. Entre ellas, las lentes de contacto ortoquératológicas (Orto-K), que son «especiales» y «se usan durante la noche y pueden ayudar a frenar el progreso de la miopía en niños».

Por otro lado, se encuentran las lentes para el control de miopía. «Son lentes con diseños especiales que ayudan a reducir la tasa de progresión de la miopía», señala Sánchez, unas lentes que bien «pueden ser cristales en gafa o con lentes de contacto». Por último, utilizar atropina a través de unas gotas «en concentraciones muy bajas que ha demostrado ser efectivo para ralentizar la progresión de la miopía en algunos niños».

Si bien hay una concienciación en la miopía y sus efectos, «aún queda mucho por hacer en términos de prevención, educación y promoción de hábitos saludables», asegura.