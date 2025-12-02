Máxima expectación ante un operativo policial en Pescadería
Vecinos de la zona indican a IDEAL que desde la madrugada han escuchado fuertes golpes en viviendas cercanas
Almería
Martes, 2 de diciembre 2025, 11:10
Vecinos del barrio de Pescadería han vivido una madrugada y parte de la mañana marcada por la presencia policial en las calles. Varios furgones de ... la Policía Nacional han estado presentes por diferentes calles del entorno de la Plaza Pavía robando las miradas de curiosos y madrugadores.
Por el momento, se desconoce el motivo por el cual los agentes del Cuerpo Nacional de Policía están en la zona pero todo apunta a que tendría que ver con una operación de gran calado. Fuentes vecinales apuntan a IDEAL que a altas horas de la mañana habrían escuchado golpes continuos en viviendas colindantes.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión