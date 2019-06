Mateos (Podemos): «Cada uno tiene sus principios, yo soy republicana» La concejal promete su cargo «acatando la Constitución y las Leyes» pero sin explicitar su lealtad a la Corona MIGUEL CÁRCELES Almería Sábado, 15 junio 2019, 16:16

La concejal de Podemos Carmen Mateos ha tomado hoy posesión de su escaño prometiendo acatar «la Constitución y las leyes» pero sin explicitar, como dictamina la fórmula más habitual, la lealtal a la Corona -cuyo jefe ostenta asimismo la Jefatura del Estado español-. Minutos después del pleno de investidura, la ya miembro de la Corporación local aseveró que «cada uno tiene sus principios» y que ella, «republicana» había evitado «jurar o prometer» su lealtad al Rey. «Lo hablé con el secretario y me dijo que no había problema», ha referido.

Mateos se ha presentado a la investidura y tras un discurso que ha sido -lo ha admitido ella misma en declaraciones a los medios- una especie de carta de presentación de su proyecto político, ha obtenido un único apoyo en el plenario, el suyo mismo. «Las matemáticas no engañan, él [en referencial al ya regidor, Ramón Fernández-Pacheco] tenía los apoyos. Yo me he votado y me he quedado la mar de contenta», ha explicitado.