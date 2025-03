Matarí a Marlaska: «Es urgente un plan integral de seguridad para la provincia de Almería»

Ideal Almería Martes, 25 de marzo 2025, 23:49 Comenta Compartir

El senador del PP por Almería, Juan José Matarí, pidió ayer en el Pleno del Senado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que asuma su responsabilidad, incidiendo en que «es urgente un plan integral de seguridad para la provincia de Almería y el Mar de Alborán». «Lleva 7 años como ministro y es el responsable de la falta de medios y de los vacíos legales. Se le acabó el tiempo de las excusas», recriminó al titular del Interior.

«Hace un año le pedí más medios y un plan especial para la provincia de Almería, hoy se lo vuelvo a reclamar porque la situación ha empeorado y la actividad de los narcos se ha incrementado», aseguró Matarí antes de lanzar una alerta sobre la situación: «No puede ser que Almería sea hoy la narcogasolinera de las mafias que se dedican al negocio del narcotráfico, el petaqueo y la inmigración ilegal a través del Mar de Alborán».

En este marco, Matarí preguntó a Grande-Marlaska si «cree que la reforma del Código Penal para luchar contra el narcotráfico, aprobada por el Pleno de esta Cámara, debe ser tramitada sin dilaciones por el Congreso».

A este respecto, Grande-Marlaska cuestionó la validez de dicha reforma, sobre la que pidió «dejar» que sea el Congreso el que «defina» la iniciativa del PP contra el petaqueo. No obstante, adelantó su opinión: «La he leído y no está hecha por alguien especialista en derecho penal, eso se lo dice un penalista».

Esta reforma, según explicó el senador del PP por Almería, va dirigida a que los agentes de la Guardia Civil y la Policía «estén y se sientan más protegidos, endureciendo las penas, considerando como delito el uso de narcolanchas para atentar, agredir o intimidar a los agentes, y también, incluyendo como delito el llamado petaqueo, que ahora solo se castiga con una sanción administrativa y una multa».

Aseguró el senador almeriense que hay 18 reformas legales «aprobadas por el Senado» que tiene «bloqueadas (Francina) Armengol en el Congreso». Una de estas, indicó, declara profesión de riesgo a Guardia Civil y Policía Nacional, «con 24 ampliaciones de plazo para impedir su tramitación». Matarí tildó este proceder de «obstruccionismo parlamentario, filibusterismo ordenado por el Gobierno, un comportamiento muy democrático, sin duda».

«No puede ser que las calas del Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar se llenen de narcolanchas», convirtiéndose en el cementerio de embarcaciones, «en el vertedero de petacas y en el refugio de narcos y petaqueros», lamentó. Alertó también de que las «agresiones a policías y guardias civiles son cada vez más frecuentes» pese a que hay menos agentes.

«Se está librando una batalla desigual por la limitación de medios y la falta de personal; cuatro patrulleras y no siempre operativas para 200 Km de costa entre Adra y Pulpí», aseguró.

«Más medios humanos y materiales y reforma del Código Penal es lo que reclaman las Fuerzas de Seguridad, el Poder Judicial, alcaldes y vecinos. A usted le toca responder a usted señor ministro; le toca comprometerse con más medios en la lucha contra el narcotráfico y la reforma del Código penal debe ser tramitada en el Congreso ya», dirigió a Marlaska.

Para terminar, Juan José Matarí felicitó, en nombre del PP a los guardias civiles, policías y agentes de vigilancia aduanera qué «luchan con gran esfuerzo y sacrificio contra las mafias obteniendo grandes resultados». Los datos sobre número de operaciones, detenciones, incautaciones, «son mérito de ellos, exclusivamente de ellos; y podrían ser mucho mejores si contaran con los medios adecuados».