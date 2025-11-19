Caso Mascarillas de Almería, cuatro años de investigación «Lo único que quieren hacer es política, porque saben perfectamente que todo lo que se hizo en la Diputación fue perfectamente legal», declaró Javier Aureliano García en una entrevista a IDEAL en julio de 2024

El Caso Mascarillas de Almería ha pasado por varios hitos claves en estos cuatro años desde que estallara uno de los principales escándalos políticos de la provincia, a los que se suma la jornada de este martes con la detención del presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García; del vicepresidente Fernando Giménez y del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, junto a otras cuatro personas más.

En junio de 2021 arrancó la investigación, con el consecuente impacto político en la provincia de Almería y que desembocó en el cese del entonces vicepresidente provincial Óscar Liria y su posterior entrada en prisión.

Tres años después, en junio de 2024, la comisión del Congreso de los Diputados dedicada a investigar el reparto de mascarillas durante la pandemia retomó el caso de la Diputación de Almería con las declaraciones, entre otros, del propio Javier Aureliano García.

Pero, ¿cómo surgió todo? La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dibujó de forma esquemática cómo se movió el dinero del Caso Mascarillas para que cerca de un millón de euros de los dos millones pagados por la Diputación Provincial de Almería para adquirir material sanitario en China, dada la extrema situación y necesidad de la emergencia surgida por la pandemia de la covid-19, acabaran en manos de los investigados.

El 8 de abril de 2020, la Diputación de Almería acordó, mediante decreto, adquirir a través de un «procedimiento de contratación de emergencia» el material sanitario para responder a la emergencia ocasionada por la pandemia de la covid-19. El sumario recoge que, unos días más tarde, el 14 de abril, la institución provincial realizó, mediante transferencia bancaria, el pago a Azor Corporate Ibérica, la empresa adjudicataria del suministro de dicho material.

En el transcurso de la investigación, se comprobó que, ese mismo día, la mercantil administrada por Kilian López Solé, el otro principal investigado junto al diputado provincial Óscar Liria, realizó una transferencia a una entidad bancaria de Hong Kong a favor de una sociedad china por importe de 1.999.8886,24, lo mismo que había pagado la institución provincial por el contrato de las mascarillas tras excluir los 36.300 euros de gastos financieros y de gestión.

No obstante, seis días después del pago de Azor Corporate Ibérica a la mercantil de origen china, esta le hace una transferencia bancaria de 945.297,61 euros a la sociedad Corpfam Global Investment SL, cuyo administrador único es Kilian López y cuya actividad, como informó IDEAL cuando explotó el caso, se vincula a la tramitación de toda clase de documentos ante las administraciones públicas, el asesoramiento laboral, fiscal y contable, así como a la inversión inmobiliaria, los seguros o los trámites aduaneros.

Para los investigadores de la UCO, este movimiento del dinero supuso indicios sólidos de que, con ocasión del contrato adjudicado a Azor Corporate Ibérica, se habrían desviado fondos públicos con destino a los intereses particulares de López Solé que, a su vez, como contraprestación por la adjudicación, habría realizado varios pagos por importe de entre 200.000 y 400.000 euros a Óscar Liria, exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería.

En base a dicha investigación de la UCO, la mitad del dinero público pagado por la Diputación Provincial de Almería para la adquisición de unas 500.0000 mascarillas FFP2, 15.570 monos de protección y 500.000 guantes de nitrilo, en el momento más duro de la pandemia y cuando escaseaban los equipos de protección en todo el mundo, se habría destinado, por tanto, a comisiones.

Los agentes encargados de la investigación expusieron en el sumario del Caso Mascarillas, en conclusión, que un total de 945.297,61 euros de los 2.036.186,24 desembolsados por la institución provincial para la compra del material con el que hacer frente a la pandemia en la provincia de Almería fueron a parar a manos de los investigados, lo que supone un 46,42% de la inversión realizada con fondos públicos de la Diputación Provincial.

Óscar Liria fue uno de los detenidos en 2021 en el marco de la Operación Lua. Los investigadores calculan que habría podido llegar a cobrar entre 200.000 y 400.000 euros en presuntas comisiones ilegales. En su casa se encontraron unos 26.000 euros repartidos en diversos sobres y prendas de vestir y, en casa de sus padres, cerca de 32.000 euros más.

El primo de Liria, por su parte, también fue arrestado cuando viajaba a bordo de un vehículo con unos 120.000 euros en una bolsa de plástico negra. Viajaba con su padre, el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, que también fue arrestado ayer.

En total, y solo en ese rosario de registros, la Policía Judicial requisó un total de 178.895 euros en efectivo en dependencias familiares del entorno del entonces diputado provincial. Para los investigadores, la tenencia de este dinero en efectivo concordaría con los elementos probatorios sobre el supuesto pago de comisiones relacionadas con la adjudicación del contrato de suministro de material sanitario.

Liria lo niega

En abril de 2024, cuando Liria declaró en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados, negó haber cobrado ninguna comisión por la adjudicación del contrato de mascarillas. «Nunca, jamás, ni en este contrato ni en ningún otro en los 12 años en los que tuve el honor de ser diputado. No solo no he cobrado una comisión, sino que no he pedido ni tan siquiera un favor», refirió entonces el exvicepresidente tercero de la Diputación.

Acompañado por su abogado, Pablo Luna, uno de los penalistas más afamados de Andalucía, declaraba que, dado que «me encuentro en condición de investigado en un procedimiento judicial, me pongo ante sus señorías para colaborar»; pero, aclaraba, «por todo lo que pueda afectar al proceso de instrucción, como comprenderán, no voy a contestar».

Liria se eximió, no obstante, de cualquier tipo de intervención en el expediente más allá de la de presentar a un posible adjudicatario, Kilian Solé. Un hombre «que vive en Cataluña» pero al que conocía porque «venía habitualmente» a Fines, municipio en el nació el exdiputado y del que Liria era concejal. «Venía allí porque tenía familia. Le conocía de venir en fiestas, en navidades, esa era mi relación y mi conocimiento», subrayó.

Javier García ante el Congreso

También declaró en la comisión de investigación del Caso Mascarillas el presidente de la Diputación Provincial de Almería en julio del año pasado. Sereno y confiado, Javier Aureliano García parecía tener claro lo que debía y no debía declarar. «La Diputación llevó a cabo un expediente impoluto, pidiendo dos ofertas cuando no se exigía», argumentó en su intervención inicial el hasta ahora presidente del PP en la provincia.

Y, tras explicar que cada contrato de la Diputación de Almería debe estar «fiscalizado por tres veces» e indicar que, en el tiempo que lleva en el cargo, han pasado por sus manos más de 16.000 resoluciones, entre ellas, siete contratos de emergencia por la pandemia, defendió firmemente su manera de proceder tras conocer la detención de Óscar Liria.

«Yo tomé medidas políticas. A las cuatro horas de estallar este escándalo cesé de forma fulminante al vicepresidente de la Diputación, aun sin saber si era culpable y sin tener en cuenta la presunción de inocencia», detalló. Además, explicó que convocó un pleno urgente en el que los grupos «podían hacer las preguntas que quisieran»: «Todas fueron respondidas».

En una entrevista posterior concedida a IDEAL, en julio de 2024, Javier Aureliano García aseguraba haber quedado muy satisfecho, «¡muchísimo!», con su declaración ante la comisión del Congreso. «Lo único que quieren hacer es política, porque saben perfectamente que todo lo que se hizo en la Diputación fue perfectamente legal. Ni siquiera el PSOE ha podido conseguir una tacha en el expediente», remarcó.

«Al final, la verdad tiene solamente un camino. Compramos las mascarillas más baratas de España. Pusimos más fiscalización que cualquier Administración del país, incluido el Gobierno. Y por supuesto, no hubo ni una sola mordida. Estoy deseando de una vez por todas que se sentencie ya», subrayó, al tiempo que mostraba su confianza «plenamente en la justicia».

