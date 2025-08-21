Martín tilda de «polémica artificial» las críticas de la alcaldesa al ministro Puente El subdelegado del Gobierno ve el consejo de Almería Alta Velocidad como foro para debatir los desarrollos del soterramiento

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha señalado el consejo de administración de la sociedad Almería Alta Velocidad (AAV) como foro en el que abordar los desarrollos vinculados a las obras de integración de las vías del tren a su paso por la ciudad para la llevada del AVE, tanto en relación a la creación de nuevos espacios como a los suelos del antiguo 'Toblerone' para los que el Ayuntamiento de Almería propone un palacio de congresos, entre otros equipamientos.

A preguntas de los medios, el subdelegado ha incidido en que el órgano participado por el Ministerio de Transportes, Adif, Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería se reunirá en las próximas semanas, previsiblemente durante el mes de septiembre, lo que permitirá abordar estas cuestiones así como otras, como los usos de la estación histórica de ferrocarril.

«Es una cuestión que se abordará y se consensuará», ha asegurado el representante del Gobierno en relación a las últimas manifestaciones de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, quien ha principios de esta semana volvía a incidir en la petición de reunión cursada en mayo al ministro Óscar Puente para abordar estos aspectos.

Martín ha encuadrado en una «polémica totalmente artificial» el que se trate de «politizar» la relación institucional «de total normalidad» que, a su juicio, existen entre los máximos representantes del Ayuntamiento de Almería y el Ministerio de Transportes después de la que la primera edil almeriense se quejara de la falta de respuesta e ironizara sobre la posibilidad de dirigir un tuit al ministro.

En este sentido, ha apuntado los encuentros anteriores mantenidos entre Vázquez y Puente, en agosto del pasado año con motivo de las visita del ministro al Puerto de Almería, así como entre la alcaldesa y el secretario de Estado de Transportes, con quien tuvo una cita de forma posterior en Madrid, para dar cuenta de la cordialidad entre las instituciones.

El consejo de administración de AAV, que se reúne anualmente de forma ordinaria, se contempla así como el espacio en el que, según considera Martín, deben abordarse las propuestas municipales encaminadas a aumentar el equipamiento público de la ciudad mediante la cesión de la antigua estación para uso lúdico y cultural así como los suelos del antiguo Toblerone, donde inicialmente se prevén desarrollos mediante la construcción de nuevas torres de viviendas para financiar las obras del soterramiento.

En relación a las obras de integración, Martín ha destacado además que este viernes volverá a abrir el tráfico la Avenida de Montserrat ante el avance de los trabajos para demoler el puente de la Avenida del Mediterráneo, todo ello con la finalidad de facilitar los accesos al recinto ferial ante las fiestas locales que comienzan este 22 de agosto.

Transporte ferroviario

De otro lado, el subdelegado ha insistido en que desde el Gobierno se trabaja «de manera intensa» para «sacar Almería del aislamiento ferroviario» mediante la mejora de las comunicaciones tanto en materia de infraestructuras como con la operadora Renfe, que presta el servicio.

«Tenemos que pedir disculpas a esos usuarios del transporte público que, en ocasiones, sufren retrasos o situaciones no deseadas», ha reconocido Martín tras las incidencias que se han registrado a lo largo de este verano por distintas causas principalmente en la línea que cubre el trayecto entre Almería y Madrid.

Si bien Martín no ha detallado las gestiones en las que se trabaja para garantizar el correcto mantenimiento de las comunicaciones, ha asegurado que se está en contacto con Renfe de forma «permanente» para asegurar que los trayectos se realizan conforme a los compromisos asumidos con los viajeros.

El subdelegado también ha destacado la apuesta por la llegada de la Alta Velocidad a Almería mediante la nueva línea con Murcia, en la que se han invertido ya más de 2400 millones de euros, esto es, el 67 por ciento de la inversión total, según ha contabilizado.

«Las obras marchan a muy buen ritmo y se está trabajando de manera intensa para que, cuanto antes, la Alta Velocidad sea una realidad», ha advertido antes de poner como ejemplo el cumplimiento del cronograma que se da en la ciudad, con la demolición del puente del Avenida del Mediterráneo que acabará en septiembre.