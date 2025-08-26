Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Martín (PSOE) llama a «redoblar esfuerzos» para movilizar a la ciudadanía de cara a las elecciones andaluzas

«Nos sentimos muy orgullosos de nuestro partido y de nuestro Gobierno», ha enfatizado el secretario general de los socialistas almerienses

Europa Press

Almería

Martes, 26 de agosto 2025, 18:05

El secretario provincial del PSOE de Almería, José María Martín, ha pedido a la militancia del partido «redoblar esfuerzos» para movilizar a la ciudadanía de cara a las próximas elecciones andaluzas y así apuntalar la candidatura de la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, a la Junta de Andalucía.

«El cambio ya está en marcha», ha afirmado Martín en su intervención durante el tradicional encuentro anual con la militancia en la Feria de Almería, que a su juicio conforma un «escenario perfecto para celebrar nuestra identidad, nuestros logros y, sobre todo, para recordar que somos una fuerza imparable cuando trabajamos unidos».

En una nota de la Agrupación Municipal del PSOE de la capital, Martín ha destacado el papel de Montero, quien «ha sido artífice de que hayan subido las pensiones o de que nuestros estudiantes puedan acceder a más y mejores becas».

«Nos sentimos muy orgullosos de nuestro partido y de nuestro Gobierno», ha enfatizado el secretario socialista, para quien «todos los avances que estamos consiguiendo en nuestra provincia y muy especialmente en la ciudad de Almería llevan la firma del PSOE», según ha dicho en referencia a las obras del AVE, la recuperación del Cable Inglés o la ampliación del Paseo Marítimo, entre otras actuaciones.

Con ello, ha pedido «salir a la calle» bajo la convicción de que «nuestras políticas son las que mejoran la vida de la gente». «Tenemos que demostrar que el PSOE es la única alternativa para garantizar una Andalucía de progreso, de justicia social y de oportunidades para todos», ha manifestado.

Por su parte, el secretario general de la Agrupación de Almería capital, Juan Francisco Colomina, ha señalado la necesidad de «intensificar el trabajo en cada barrio, en cada pueblo, para llevar el mensaje del PSOE a todos los rincones de la Almería» y ha hecho un llamamiento a la militancia «a ser la voz del partido en la calle, a explicar las propuestas, a desmentir las mentiras y a convencer a los indecisos».

