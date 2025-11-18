Martín (PSOE): «Los implicados deben salir de las instituciones de manera inmediata»

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, se ha pronunciado en la sede provincial del partido socialista acerca de las detenciones acontecidas ... a lo largo de la mañana del martes. Concretamente del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, el vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, así como el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, y otras dos personas cuyos datos no han trascendido al no tratarse de cargos públicos, con base en la información oficial trasladada desde la UCO.

El líder almeriense de los socialistas, José María Martín, ha ofrecido este martes una rueda de prensa para trasladar que «lo sucedido en el día de hoy viene a confirmar lo que veníamos diciendo desde el minuto uno: la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa, la UCO, ha encontrado los indicios de lo que habría desde hace años y que desde el PSOE teníamos claro, que existía una presunta organización criminal dirigida por la cúpula del Partido Popular en Almería y que está centrada en la manipulación de contratos públicos en el seno de la Diputación Provincial«.

El secretario general del PSOE no ha querido centrar las detenciones en si vienen precedidas por el 'Caso Mascarillas', pero, «lo que sí tenemos claro es que hay varias personas detenidas, y entre ellas se encuentra el presidente y el vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, así como el alcalde de Fines. Y también tenemos claro que esto es única y exclusivamente la punta del iceberg. No sabemos si van a entrar en prisión o no. Pero lo que sí que tenemos muy claro es que deben salir de las instituciones de manera inmediata, hoy mismo, sin dilación alguna, y también dejar todos los cargos que ocupan en el seno del Partido Popular».

Esta responsabilidad recae para Martín «sobre los hombros de Moreno Bonilla y de Núñez Feijóo. Ambos deben urgentemente apartar a Javier Aureliano García, a Fernando Giménez y a cualquier otra persona implicada en esta causa, tanto de los cargos que ocupan en las instituciones como del Partido Popular», ha señalado.

«Han sido muchos años los que hemos soportado la infamia de ver cómo el Partido Popular era capaz de mantener en sus puestos a altos cargos imputados en el 'Caso Mascarillas' sin un solo reproche», ha proseguido Martín. Por tanto, ha añadido, «que nadie se haga el sorprendido de que se haya detenido a un presidente de la Diputación que ha sido capaz de mantener durante años en sus cargos a un alcalde o a un vicepresidente de la Diputación, pese a las imputaciones que hay sobre ellos. Es obvio que hay indicios más que de sobra para señalar que forman parte de esa presunta trama».

El mandatario del PSOE ha aclarado que «en este momento, desconocemos si esta actuación que estamos viviendo se debe a que esta organización criminal que se trataba de lucrar, presuntamente, mediante la adjudicación de contratos públicos en el seno de la Diputación Provincial, se queda ahí o si se trata de una red o una trama que se extiende a todas las instituciones donde gobierna el Partido Popular. Por tanto, vemos que no se quedó en el 'Caso Mascarillas', sino que parece ser que la trama es mayor por las actuaciones que estamos conociendo en el día de hoy».

«No podemos trasladar ni vamos a entrar a revisar ningún tipo de declaraciones que puedan entorpecer de ninguna manera las labores de investigación tanto de la autoridad judicial, que está dirigiendo la investigación, como de la Guardia Civil, que es la que está platicando las actuaciones en este momento», ha finalizado Martín.