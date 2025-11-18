Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín. D. R.

Martín (PSOE): «Los implicados deben salir de las instituciones de manera inmediata»

El secretario general de los socialistas de Almería, José María Martín, se ha pronunciado acerca de la detención del presidente de la Diputación, el vicepresidente y el alcalde de Fines

David Roth

Almería

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:39

Comenta

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, se ha pronunciado en la sede provincial del partido socialista acerca de las detenciones acontecidas ... a lo largo de la mañana del martes. Concretamente del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, el vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, así como el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, y otras dos personas cuyos datos no han trascendido al no tratarse de cargos públicos, con base en la información oficial trasladada desde la UCO.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UCO confirma la detención del presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería
  2. 2 Extraen 9,5 millones de metros cúbicos de agua y causan un daño al ecosistema de más de 400 millones de euros
  3. 3 Abre uno de los Mercadonas más grandes de todo el país en El Ejido
  4. 4 El Gobierno de Garrucha interpone una querella por presunto desvío sistemático de fondos públicos
  5. 5 La UCO confirma la detención del presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería
  6. 6 El Ejido incrementa medios para la Policía Local con la adquisición de 86 chalecos antibalas
  7. 7 Moreno afirma que no tiene «ninguna información» tras las detenciones: «Desconozco cuál es la causa»
  8. 8 Profesionales del Hospital de Poniente amplían su formación sobre drogodependencia
  9. 9 Muere el conductor de un coche que circulaba en sentido contrario en la A-7 en Huércal de Almería
  10. 10 IU y Podemos señalan a Moreno tras la detención del presidente de Diputación de Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Martín (PSOE): «Los implicados deben salir de las instituciones de manera inmediata»

Martín (PSOE): «Los implicados deben salir de las instituciones de manera inmediata»