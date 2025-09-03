Martín invita a convertir las autonómicas en un plebiscito sobre el «colapso» de la sanidad pública

Andrés Maldonado Almería Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:25 Comenta Compartir

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín Fernández, ha alertado del estado de «colapso» en el que se encuentra la sanidad pública andaluza y ha señalado a Moreno Bonilla como principal artífice y promotor del mismo por lo que considera que en las próximas elecciones autonómicas hay que poner fin a esta situación y promover un cambio en Andalucía de la mano de María Jesús Montero. «El desastre en el que Moreno Bonilla ha convertido a nuestra sanidad no es un invento, es una realidad palpable que no nos vamos a cansar de denunciar», ha trasladado tras mantener una reunión con cargos institucionales del PSOE de Almería con motivo del inicio del curso político.

La primera acción que llevará a cabo el PSOE de Almería será la de «alertar sobre el estado de nuestra sanidad pública y de la urgencia de activar una emergencia social para salvar la sanidad pública en Andalucía y en Almería» proponiendo soluciones para devolver a la ciudadanía la sanidad pública que el Partido Popular les está arrebatando desde que Moreno Bonilla preside la Junta. En este sentido, ha dicho, las próximas elecciones «no van a ser entre PP o PSOE, sino que van a ser un referéndum sobre salvar la sanidad, que es por lo que lucha mi partido, o dejarla morir como está haciendo el Partido Popular, que debilita los servicios públicos externalizando y privatizando servicios» y, en relación a esto, ha adelantado que exigirán explicaciones al Gobierno del PP «sobre por qué aprueba otros 533 millones de euros para la sanidad privada en vez de invertir esa cantidad en contratar más personal y dotar de recursos a la pública».

Mientras la Junta de Andalucía destina, dijo, «ingentes cantidades de dinero público a la sanidad privada», en Almería se viven situaciones «dramáticas» como las que han sido denunciadas en los últimos meses tras la puesta en marcha del Plan Verano. «Por mucho que se quiera esconder la realidad, el Partido Popular no tiene manera de maquillar que en el consultorio de Níjar un médico de Atención Primaria está llegando a ver a 90 pacientes diarios», ha puesto como ejemplo y se ha referido, también, al «desequilibrio territorial» de Almería respecto a otras provincias, que supera los 100 millones de euros anuales en gasto hospitalario «y nuestra provincia se encuentra entre aquellas que cuentan con peores ratios de camas y quirófanos por habitante en Andalucía».

Otras situaciones de caos sanitario a las que ha hecho referencia el secretario general del PSOE de Almería son que en el Hospital Universitario de Torrecárdenas «se mantienen hasta octubre cerrados cinco quirófanos, pese a que hay miles de personas en listas de espera quirúrgica» o que en el Hospital Comarcal de La Inmaculada «las personas que tienen que acudir a este centro sanitario continúan padeciendo la falta de profesionales en especialidades como Urología, Neumología y Dermatología».

Por su parte, en el Hospital Comarcal Universitario de Poniente, los usuarios y usuarias «siguen abandonados por Moreno Bonilla, a quienes niega que este centro sanitario tenga la categoría, la de especialidades, que le corresponde a la comarca». «Miremos por dónde miremos, el panorama que nos encontramos es desolador. Cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano o ciudadana de Almería, de la capital, de cualquier municipio, tiene ejemplos de sobra para atestiguar esto que digo», ha considerado José María Martín.

Asimismo, el líder de las y los socialistas de Almería ha enumerado algunas infraestructuras sanitarias que se acometen en la provincia, como los centros de salud de Benahadux y de El Ejido, el edificio de consultas externas de Torrecárdenas o el Hospital de Roquetas, y equipamientos como el PET-TAC de Torrecárdenas; todos ellos financiados «al 100 por cien con los fondos europeos Next Generation que ha conseguido y que gestiona el Gobierno de España».

Moreno Bonilla «traiciona a Andalucía»

Por otro lado, el secretario general socialista de Almería se ha referido a la negativa del presidente andaluz de aceptar la quita de deuda que propone el Gobierno de España y en la que está trabajando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. «Moreno Bonilla le dice 'no' a 18.791 millones de euros que podría destinar la Junta a reforzar el Estado del Bienestar y le dice 'no' a reducir la deuda de Andalucía casi a la mitad, con un descenso del 49% respecto al cierre de 2023».

La condonación de la deuda es, como ha dicho, una «medida inédita y excepcional que tiene como objetivo corregir el exceso de endeudamiento de las comunidades autónomas al que se vieron abocadas durante la crisis financiera por la falta de recursos del Gobierno de Mariano Rajoy». José María Martín ha recordado que la política de apoyo del Gobierno a las comunidades autónomas ha permitido que en los 7 años, con Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo nacional, Andalucía haya recibido 54.000 millones de euros más de recursos que en todo el Gobierno de Mariano Rajoy. «Nos gustaría que Moreno Bonilla, aunque sea desde Santander, donde se encuentra hoy, explique a las y los almerienses por qué rechaza que le quiten 18.000 millones de su deuda y con ese dinero seguir reforzando la sanidad, la educación o destinarla a infraestructuras o a políticas activas de empleo», ha pedido.