Martín insiste en que Transportes trabaja en las «deficiencias» del tren tras el incendio de un Alvia El subdelegado de Gobierno en Almería aseguró en la jornada de ayer que el Gobierno está «comprometido» en la mejora del transporte público

Almería Jueves, 4 de septiembre 2025

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, aseguró en la jornada de ayer que el Gobierno está «comprometido» en la mejora del transporte público y en corregir las «deficiencias» que presenta la conexión ferroviaria después de que el pasado sábado uno de los vagones del tren Alvia de la serie S-730 que hacía la ruta con Madrid ardiera a su paso por Argamasilla de Calatrava, en Ciudad Real, y obligara a evacuar a 210 pasajeros. «Esperemos que los contactos y las distintas cuestiones que se están trasladando puedan ser atendidas», manifestó Martín en declaraciones a los medios tras las críticas expresadas por la Mesa en Defensa del Ferrocarril, que ve una «situación horribilis ferroviaria» en Almería a causa del «olvido» de Renfe con respecto a la provincia.

Martín expresó su interés en que la maquinaria con la que se cubren las actuales rutas ferroviarias por parte de la operadora «sea lo mejor posible para reducir, en la medida de lo que se pueda, las incidencias que, sin duda, se van a producir». «No podemos estar, cada vez que haya un retraso, diciendo que ha habido un retraso. Renfe trabaja para que esos retrasos no se produzcan», aseveró antes de trasladar a la ciudadanía que se trabaja para evitar incidentes, aunque volvió a «pedir disculpas» y «paciencia» ante este tipo de situaciones. El subdelegado señalóque las inversiones para la mejora de la conexión ferroviaria de Almería no solo se limitan a la Alta Velocidad, sino también «con la mejora de las infraestructuras actuales y, por supuesto, las maquinarias» que se destinan a realizar los recorridos.

El coordinador de la Mesa en Defensa del Ferrocarril, José Carlos Tejada, había criticado, días atrás, la «situación horribilis ferroviaria» que vive Almería tras el incendio de parte del tren Alvia. «Lo que ocurrió fue una situación bastante complicada», aseveró Tejada.

El portavoz de la plataforma ciudadana apuntaba a que el incidente es consecuencia de la «falta de mantenimiento» de las composiciones ferroviarias, tanto en el tren Talgo 6 como en el S730, por parte de la operadora, sentido en el que recordó otras incidencias de menor calibre detectadas durante el verano. «Llevamos demasiados meses en una situación donde Renfe no ha hecho nada para mejorar la calidad del servicio», manifestó para subrayar el número de incidentes y averías acumulados que, a su juicio, deben solucionarse para poder tener «un servicio ferroviario de calidad» sin esperar a que entre en funcionamiento la Alta Velocidad.