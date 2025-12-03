Martín destaca los «golpes importantes» al narcotráfico gracias al «aumento» de la «presión policial»

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha valorado este miércoles los «golpes importantes» asestados al narcotráfico en la provincia a partir de ... las últimas operaciones realizadas desde Guardia Civil y Policía Nacional, la última de ellas con 15 detenidos y unos 2.000 kilos de marihuana intervenida.

Martín ha destacado la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado frente a las voces que en ocasiones se escuchan y que critican la «falta de impulso o falta de medidas adecuadas para luchar contra el crimen organizado, el narcotráfico y otras actividades delictivas». «Creo que se caen por su propio peso», ha advertido.

En declaraciones a los medios, el subdelegado ha asegurado que estas acciones «aumentan la presión contra estas mafias», las cuales «atentan gravemente contra la seguridad ciudadana y suponen una actividad delictiva» que es «censurable» y «perseguible».

Ha recordado el subdelegado que la provincia de Almería forma parte del plan de seguridad contra el narcotráfico que comenzó en el Campo de Gibraltar y que «se ha adaptado y se ha extendido a otras provincias» para «aumentar e incrementar la presión policial».

Así, ha dado cuenta del balance de la operación 'Socorro' de la Policía Nacional, explotada fundamentalmente durante este martes en la capital almeriense, Roquetas de Mar y Gérgal, en la que además se produjeron hasta 250 cortes de suministro irregular a la red eléctrica y se intervinieron siete armas.

También ha hecho alusión a la operación «aún abierta», según ha indicado, que ejecuta Guardia Civil y Agencia Tributaria, en la que durante este martes se detuvo a un varón en la calle Jaúl de Almería. Este operativo, que afecta a otras provincias, sigue en marcha.

El subdelegado también ha incidido en cómo el trabajo de la Guardia Civil permitió a comienzos del pasado mes de noviembre intervenir una tonelada y media de cocaína en una vivienda de la Puebla de Vícar y desmantelar una supuesta red de tráfico de estupefacientes y armas.

«Creo que es un mensaje potente, un mensaje fuerte y que, sin duda, nos lleva a reconfortarnos con la labor policial en nuestra provincia», ha dicho Martín, para quien estas actuaciones también sirven para «desmentir de una manera absoluta» todas esas voces que tratan de trasladar un mensaje de que en la provincia de Almería no se estuviera realizando una labor policial tan contundente como la que conocida hoy.