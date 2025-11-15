Martín: «Los agentes tienen muy claro la importancia de actuar contra las mafias que trafican con personas»
El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, pone en valor «el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» en Almería
Almería
Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:22
El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha querido poner en valor «el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ... en la provincia en la lucha contra las mafias que trafican con personas». La labor policial en materia migratoria «tiene muy clara la importancia de actuar contra la logística de los grupos organizados que hacen negocio con los hombres y mujeres que se juegan la vida en la travesía y en la búsqueda de un futuro mejor», ha explicado Martín en declaraciones a IDEAL Almería.
De ahí, ha afirmado el subdelegado del Gobierno en Almería, «la necesidad de seguir poniendo recursos tanto humanos como materiales para frenar la inmigración irregular dirigida por las mafias que se aprovechan de la presión migratoria» para hacer negocio y lucrarse.
Cabe recalcar que, en lo que va de año, el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar ha permitido detener e investigar a 261 sospechosos de narcotráfico o contrabando a través de 50 operaciones en las que se ha incautado 1.420 kilogramos de hachís y 1.500 kilos de cocaína, con un total de 414.307 plantas de marihuana y 132 armas de fuego. También, se han intervenido 86.348 litros de gasolina, 65 embarcaciones y 51 vehículos, entre ellos, tres autobuses.
