Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
R. I.

Martín: «Los agentes tienen muy claro la importancia de actuar contra las mafias que trafican con personas»

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, pone en valor «el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» en Almería

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:22

Comenta

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha querido poner en valor «el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ... en la provincia en la lucha contra las mafias que trafican con personas». La labor policial en materia migratoria «tiene muy clara la importancia de actuar contra la logística de los grupos organizados que hacen negocio con los hombres y mujeres que se juegan la vida en la travesía y en la búsqueda de un futuro mejor», ha explicado Martín en declaraciones a IDEAL Almería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Cortijo de Fuente Alta de Dalías, un refugio renovado en plena Sierra de Gádor
  2. 2 La segunda fase de la variante de Mojácar encara su «recta final»
  3. 3 Fernández-Pacheco destaca el papel de Almería como «líder europeo en control biológico»
  4. 4 Vícar pone en marcha un programa de empleo para mujeres en situación de vulnerabilidad
  5. 5 Relojes Rolex, un teléfono satelital y de encriptado de criptomonedas: los artilugios de la banda
  6. 6 Más de medio millón de euros para mejorar el sector agrícola en El Ejido
  7. 7 Fical comienza el 'rodaje' de una historia de amor entre Almería y el cine
  8. 8 Buscan ayudante de ventas para un comercio del CCT: estas son las condiciones
  9. 9 Relojes Rolex, un teléfono satelital y de encriptado de criptomonedas: los artilugios de la banda
  10. 10

    El tirano móvil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Martín: «Los agentes tienen muy claro la importancia de actuar contra las mafias que trafican con personas»

Martín: «Los agentes tienen muy claro la importancia de actuar contra las mafias que trafican con personas»