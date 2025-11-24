María Márquez (PSOE), sobre la investigación en la Diputación de Almería: «Moreno Bonilla lo sabe todo y lo tapa»

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha acusado este lunes al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, de « ... saber y tapar» la «red» de presunta corrupción que mantendrían cargos del PP de Almería, y se ha preguntado «qué está pactando» el dirigente 'popular' con dichos compañeros de partido en este contexto.

Así lo ha sostenido la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, en una rueda de prensa junto al secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, que ha comenzado señalando que junto a ella se había desplazado a la capital almeriense el secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Rodríguez, para trasladar este lunes el respaldo y agradecimiento de la «dirección política» de los socialistas andaluces a la del PSOE de Almería por su «valentía» en este contexto.

Márquez ha aseverado que «Almería entera sabe lo que ha estado haciendo» el PP «a lo largo de todos estos años» en la provincia, y ha remarcado que el PSOE almeriense «se personó en el año 2021 en la causa que se investiga hoy en el Juzgado número uno» de la ciudad vinculada a la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19, por la que la semana pasada fueron detenidos los ya expresidente y exvicepresidente de la Diputación Javier Aureliano García y Fernando Giménez, respectivamente.

La 'número dos' del PSOE-A ha incidido así en subrayar que este caso se conoce «desde hace cinco años oficialmente», porque desde entonces se investiga «en los juzgados», y Juanma Moreno y el PP-A lo han estado «tapando», según ha mantenido.

«Moreno Bonilla lo sabe todo y lo tapa», al igual que «el PP de Andalucía», según ha aseverado Márquez, que ha atribuido así al PP una presunta «red» de corrupción que supuestamente conocía el presidente de la Junta, a quien ha afeado que «se atrevió a decir» el pasado martes que se «acababa de enterar por los medios de comunicación» del caso de Almería tras las referidas detenciones, que incluyeron también la del alcalde 'popular' de Fines, Rodrigo Sánchez.

La dirigente socialista ha acusado a Moreno de «tomar por tontos a los andaluces», así como le ha afeado su «comentario clasista» cuando, a propósito de las detenciones referidas, cuestionó que «cómo iban a robar dirigentes del PP que están bien posicionados económicamente y que van a misa».