María Márquez y José María Martín, en la sede del PSOE de Almería. R. I.

María Márquez (PSOE), sobre la investigación en la Diputación de Almería: «Moreno Bonilla lo sabe todo y lo tapa»

La vicesecretaria general de los socialistas andaluces acusa al líder del PP de Andalucía de «tomar por tontos» a los ciudadanos

E. P.

Almería

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:03

Comenta

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha acusado este lunes al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, de « ... saber y tapar» la «red» de presunta corrupción que mantendrían cargos del PP de Almería, y se ha preguntado «qué está pactando» el dirigente 'popular' con dichos compañeros de partido en este contexto.

