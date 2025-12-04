María espera una Navidad blanca y «mágica»

La bajada de las temperaturas y el ambiente invernal de los últimos días han dejado en la localidad de María una imagen tan esperada como ... reconocible en esta época, la primera nevada del mes de diciembre. Si hace unos días era el Observatorio de Calar Alto el que amanecía con un manto blanco, ahora el municipio, situado en el extremo norte de la provincia de Almería y acostumbrado a inviernos fríos, se ha podido ver cubierto de copos, lo que ha devuelto a vecinos y visitantes la ilusión de vivir unas fiestas navideñas auténticamente invernales.

El Ayuntamiento ha compartido en redes sociales varias fotografías en las que puede verse la nieve asentada sobre el tejado de la iglesia, los árboles y los montes que rodean el municipio. Las imágenes iban acompañadas del mensaje: «¡Primeras nieves en María! Se acerca una Navidad mágica.» Un anuncio que muchos han recibido como el inicio oficioso de la temporada navideña en uno de los enclaves más fríos de la provincia.

Navidades típicas

Si el tiempo continúa así durante las próximas semanas, María podría vivir unas navidades típicas, con los montes y tejados nevados, el aire helado que invita a refugiarse en casa, encender la chimenea, (quien la tenga), o salir a disfrutar al mediodía jugando con la nieve. Y es que si la nevada cuaja, no faltará la oportunidad de que los más pequeños (y los no tan pequeños) den forma a los inevitables muñecos de nieve.

La publicación del Ayuntamiento de la localidad en sus redes sociales ha generado un aluvión de reacciones, muchas de ellas cargadas de nostalgia y admiración por el paisaje invernal. Algunos vecinos y antiguos residentes describen la estampa como «un paisaje precioso, aún más bello con la nieve», mientras otros comentan el frío evidente que se percibe al observar las imágenes: «Ya ha nevado, tiene que hacer frío» o «Eso es escarcha. Mucho frío.»

También hay quien recuerda con añoranza los inviernos de antes, deseando que esta nevada sea solo un anticipo de lo que está por venir: «Que por la comarca de Los Vélez caiga un buen nevazo de un metro como los de antes», escribe un usuario, que parece deseoso de vivir una de esas épocas navideñas en las que el frío es protagonista.

Otros, que se han topado con las imágenes sin conocer el municipio, preguntan con curiosidad por la altitud del pueblo, mientras que algunos incluso reconocen la estampa como parte de su historia familiar, como quien afirma que se trata del «querido y añorado pueblo de mi padre».

Comentarios emotivos

Entre los comentarios más emotivos destacan los que ven en la nieve un símbolo casi navideño: «Qué bonito, estampa de Navidad», «Precioso, como siempre» o «Echamos de menos la nieve», en alusión a que el cambio climático ha convertido a estos fenómenos meteorológicos en algo bastante excepcional. Y no faltan quienes celebran la llegada del invierno con entusiasmo espontáneo: «Ole, habrá que ir, como siempre. Me encanta el pueblo.»

Con este primer aviso blanco, María encara el mes de diciembre con la mirada puesta en unas fiestas que, si el frío sigue acompañando, podrían envolver al municipio en una auténtica Navidad de postal.