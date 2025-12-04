Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una de las imágenes difundidas por el Ayuntamiento de María.

María espera una Navidad blanca y «mágica»

La localidad recibe las primeras nieves de diciembre y despierta la ilusión de unas fiestas teñidas de blanco

E. Gabriel Llanderas

Almería

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:02

La bajada de las temperaturas y el ambiente invernal de los últimos días han dejado en la localidad de María una imagen tan esperada como ... reconocible en esta época, la primera nevada del mes de diciembre. Si hace unos días era el Observatorio de Calar Alto el que amanecía con un manto blanco, ahora el municipio, situado en el extremo norte de la provincia de Almería y acostumbrado a inviernos fríos, se ha podido ver cubierto de copos, lo que ha devuelto a vecinos y visitantes la ilusión de vivir unas fiestas navideñas auténticamente invernales.

