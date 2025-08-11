Marchalico Viñicas: el pueblo fantasma escondido en Sorbas En una ladera del paraje kárstico de yesos, este despoblado almeriense conserva ruinas de casas y un lavadero público que sobrevivió hasta los años 60 del siglo pasado

Hay lugares que, en otro tiempo, estuvieron llenos de vida y actividad, y que hoy se encuentran abandonados y prácticamente olvidados. Aunque el paso del tiempo y la falta de mantenimiento hayan deteriorado sus casas y la mayoría de sus muros y paredes hayan ido cayendo poco a poco, conservan un halo de misterio y, al visitarlos, nos muestran una parte del pasado que desconocíamos.

Es lo que ocurre con el pequeño poblado abandonado de Marchalico de Viñicas, un nombre típicamente almeriense por las terminaciones en 'ico', de un lugar ubicado en el Paraje Natural Karst en Yesos de Sorbas, junto al cauce del río Aguas y a apenas 1,5 km de la salida hacia La Herrería. Un conjunto de alrededor de quince edificaciones, distribuidas en dos núcleos, que dan forma a un pueblo colgado de una ladera.

Estas construcciones, levantadas casi en su totalidad con yeso local, aparte de refuerzos de madera, cañizo y teja, reflejan una tradición arquitectónica ligada directamente a los recursos minerales del entorno.

Vida agraria y retos cotidianos

Originalmente, los vecinos se dedicaban a cultivos de secano como trigo, cebada, almendros y algarrobos, complementados con ganadería ovina. Sin embargo, el acceso dificultoso y la falta de agua potable, obligaban a viajes continuos a Sorbas y otros núcleos urbanos de las cercanías.

El pueblo carecía de iglesia, escuela o consultorio. Para todo ello, los habitantes se desplazaban a poblaciones cercanas. En su libro 'Flamencos en el desierto», el autor británico Kevin Borman dedica un capítulo a la vida cotidiana en Marchalico Viñicas, recogiendo testimonios de antiguos habitantes y sus descendientes.

En uno de los relatos, se describe cómo María, una vecina del pueblo, pasó su infancia en un entorno sin servicios básicos: «El Marchalico no tenía escuela, ni iglesia, ni médico. Cuando era niña, María iba a la escuela en La Herrería. Cada día bajaban por la pendiente increíblemente empinada y, por supuesto, tenían que volver a subirla tras las clases. A mitad de camino había un algarrobo, y como hacen los niños, solían parar allí a jugar con piedras hasta que sus padres los llamaban. María disfrutaba estudiando».

Además, relata que «cuando llegó la guerra y las familias tenían hijos luchando en el frente, era María quien les escribía porque sus padres no sabían hacerlo. 'Fui a la cueva donde está el manantial, allí donde sale el agua, al aire libre, y llevé un tintero. La tinta era polvo mezclado con agua. La pluma era de madera. Era tinta líquida con una pluma de ave, y allí escribía tres o cuatro cartas.»

Abandono definitivo del pueblo

Varios factores precipitaron el abandono definitivo del pueblo hacia 1969: el aislamiento, la pobreza de servicios y un entorno árido en el que las lluvias eran escasas. Además, las riadas de 1943 causaron daños importantes, acelerando la migración.

La Guerra Civil Española también contribuyó a su declive, como señala Kevin Borman: muchos jóvenes partieron al frente y no regresaron. La pérdida de esa generación selló el destino de Marchalico Viñicas. Pese a todo, el autor inglés describe el entorno como «increíble», marcado por un paisaje de yeso y caliza, y una ubicación a la que no resulta nada fácil llegar.