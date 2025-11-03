Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una marcha de seis horas para reconstruir un comedor social en Kenia

La carrera solidaria 'Non Stop' se celebrará el 9 de noviembre en el Centro Comercial Torrecárdenas

A. M.

Almería

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:24

Comenta

La Fundación Jesús Peregrín vuelve a convocar a los almerienses para participar en las Seis Horas Non Stop, cuya sexta edición se celebrará el 9 ... de noviembre, en un circuito alrededor del Centro Comercial Torrecárdenas, de 9 a 15 horas Ayer se presentó la prueba solidaria, con presencia del concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, el presidente y vicepresidente de la Fundación, respectivamente, Jesús Peregrín y Bienvenido Fernández, y el gerente del CCTorrecárdenas, Modesto García.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

