Una marcha de seis horas para reconstruir un comedor social en Kenia

La Fundación Jesús Peregrín vuelve a convocar a los almerienses para participar en las Seis Horas Non Stop, cuya sexta edición se celebrará el 9 ... de noviembre, en un circuito alrededor del Centro Comercial Torrecárdenas, de 9 a 15 horas Ayer se presentó la prueba solidaria, con presencia del concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, el presidente y vicepresidente de la Fundación, respectivamente, Jesús Peregrín y Bienvenido Fernández, y el gerente del CCTorrecárdenas, Modesto García.

Las Seis Horas Non Stop es una prueba que se desarrolla en un circuito de 1,5 kilómetros donde los participantes podrán entrar y salir todas las veces que se quiera, corriendo o marchando, solos, en familia, en silla de ruedas, con el carrito del bebé, con la mascota, como se quiera, pues además de la recaudación por la inscripción, existe el aliciente de que el Centro Comercial Torrecárdenas aportará un euro por cada vuelta de cada persona. El objetivo es superar los 2.000 participantes del pasado año.

El dinero recaudado irá destinado a reconstruir un comedor para niños acogidos por las misioneras de Divina Infantita en Kiserian (Kenia). Es el mismo objetivo que el año pasado, pero se tuvo que destinar a los afectados por la Dana y a alimentar a los niños y niñas de Kenia. La historia parte de la labor de las misioneras que tenían dos comedores en Nicaragua, pero las expulsaron y ahora están en Kenia. Atienden a niños y niñas de tres tribus. Empezaron con 50 pequeños y ya hay 150. La vivienda está en mal estado y hay que reconstruirla. ¿Cuál es la misión en Kenia? Acogen a los niños por las tardes, les dan la merienda-cena y realizan actividades y talleres (música, ordenador, limpieza, etc.), mientras, sus madres tienen tiempo para su casa o trabajo.

Jesús Peregrín reflexiona que «la tierra tiene recursos para todos, pero el consumismo y materialismo nos hace cada vez más egoístas y nos impide compartir con los más pobres. Desde la Fundación os pedimos la colaboración para dar de comer a estos más de 150 niños y niñas africanos y poder reconstruir el comedor escolar».

Este evento se quiere convertir en una fiesta de la solidaridad, donde habrá deporte, ocio, diversión y compromiso social. La inscripción tiene un coste de 10 euros para los menores de 14 años y de 15 euros para los jóvenes y adultos. Habrá dorsal cero, para los que quieren hacer un donativo y no pueden asistir. La inscripción se realiza en: https://inscripcioncarrera.fundacionjesusperegrin.org/

La Fundación Jesús Peregrín tiene como misión ayudar a comunidades vulnerables con medicamentos e infraestructuras sanitarias, construyen escuelas, distribuyen alimentos y productos básicos e implementan proyectos para llevar agua potable a poblaciones necesitadas en cualquier país. Antonio Casimiro ha querido reconocer «la labor misionera de Jesús Peregrín, un sacerdote comprometido con los más necesitados, cuya vocación lo llevó a fundar la Fundación Jesús Peregrín en 2003».

Tras años de dedicación como delegado de Misiones, Jesús Peregrín creó la fundación para continuar su labor de cooperación y desarrollo en comunidades vulnerables de todo el mundo. «Su trabajo ha impactado a miles de personas a través de proyectos de sanidad, educación, alimentación y acceso a agua potable, por lo que desde el Ayuntamiento solo podemos darle las gracias, de corazón, por su generosa labor misionera».

Toda Almería está citada el próximo domingo, 9 de noviembre, en las 'Seis horas Non Stop' de la Fundación Jesús Peregrín.