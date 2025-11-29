Maratón de música cofrade a las puertas de la Navidad

La Plaza Pablo Cazard ha vivido este sábado una de esas jornadas que se recuerdan durante mucho tiempo. Desde el mediodía hasta la noche cerrada, ... el centro de Almería se ha convertido en un auténtico santuario sonoro gracias al Certamen X Aniversario de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Carmen, una cita inédita en la capital tanto por duración como por la calidad de las formaciones reunidas.

Casi doce horas de música cofrade ininterrumpida, diez bandas y un público que ha respondido con entusiasmo desde el primer toque de tambor, pese a que ha hecho un día frío, especialmente para lo que estamos acostumbrados en Almería.

Esta actividad ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, a través de su Área de Empleo, Comercio, Juventud y Emprendimiento, y de la Diputación Provincial.

Un arranque emotivo y una plaza abarrotada

A las doce y media del mediodía ha arrancado esta cita con las notas cofrades que acompañan a las hermandades de nuestra ciudad, provincia y región. En total, diez formaciones musicales y un grupo de tamborileros de Almería han llenado el escenario de tintes de Pasión y rocieros a las puertas de la llegada de una nueva Navidad.

La presentación, y toda la conducción del acto, ha corrido a cargo de Francisco Javier López, José Antonio Martín y Manuel Rodríguez. Tras dar la bienvenida a todos los asistentes e introducir el propio certamen, ha arrancado esta cita musical con la actuación de los Tamborileros 'Los Suárez'.

Ampliar Por la mañana ha tocado la Agrupación Musical Cristo de las Aguas de Olula del Río.

A continuación, ha sido el turno de la primera formación musical de las cinco de la provincia, la Agrupación Musical Cristo de las Aguas. Esta banda, que ha acompañado en la capital a hermandades como la Borriquita o Encuentro, ha interpretado las marchas 'Tras de ti, mi Señora', 'Volver a verte', 'Nuestro Legado', 'Señora de los Dolores' y 'El que todo lo puede'. Justo después ha tenido lugar un parón para reponer fuerzas.

José Antonio Martín, miembro de la organización y componente de la banda anfitriona, ha destacado a este periódico que «esta mañana hemos tenido un concierto con dos tamborileros estilo rociero y han hecho una pequeña adaptación a música cofrade con el tamborí y la flauta y, a continuación, ha subido al escenario la AM Cristo de las Aguas de Olula del Río».

El certamen ha continuado por la tarde con la puesta en escena de la Banda de Cornetas y Tambores Madre Asunción de Huércal-Overa, formación musical que ha acompañado en la capital a la ya extinta Hermandad del Camino. La banda huercalense ha interpretado las marchas 'Conversión del Buen Ladrón', 'Mi Plegaria', 'Santa Cruz', 'Entre trabajaderas' y 'Esperanza Gitana'.

Acto seguido, ha sido el turno de la Agrupación Musical Santa María de la Paz de El Ejido, una banda con corta trayectoria, pero con un largo recorrido en el plano musical, destacando su actuación en la capital de Granada, durante la Semana Santa, concretamente con la Cofradía del Rescate. Han interpretado las marchas 'A ti, Madre Soberana', 'Flor de la Hispanidad', 'La llegada del Salvador', '¡Tú eres Victoria!' y 'Soberano en su Poder'.

La Agrupación Musical Nuestra Señora del Mar de Huércal de Almería ha sido la siguiente en subir a las tablas. Esta formación, que ha acompañado a distintas hermandades de la capital, y que sigue siendo una fija en Borriquita, Estudiantes, Encuentro y Resucitado, ha tocado las marchas 'Alma Marinera', 'Salva a tu pueblo', 'Nazareno', 'En tu Alma, Señor' y 'Yeshua'.

La Banda de Cornetas y Tambores Cristo del Mar, de Vélez-Málaga, ha sido la siguiente en subir al escenario. Esta conocida formación malagueña ha acompañado al Cautivo de Medinaceli, en la capital, y actualmente actúa en nuestra provincia, acompañando a la Hermandad de la Esperanza de Adra el Domingo de Ramos. La banda ha interpretado las marchas 'Lacrimosa', 'El Alma de Coronación', 'A la Gloria', 'Señor de la Viña' y 'Redentor'.

Desde Granada, la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús Despojado, una de las más destacadas de la ciudad nazarí, ha interpretado las marchas 'Mara', 'Ángel del Señor', 'Tu Agonía', 'La Salvación' y 'Figares'. Esta formación granadina ha acompañado, entre otras tantas, a la Hermandad de Pasión de la capital almeriense.

Ampliar José Antonio Martín presenta a la banda de Vélez Málaga.

Apoyo institucional

Justo a continuación, la propia Banda de Cornetas y Tambores Carmen de Almería ha querido tener un detalle con la concejal de Juventud, Lorena Nieto, y también con la diputada provincial, Esther Álvarez, ambas presentes en este acto, por el apoyo prestado a nivel institucional a este certamen.

Sobre el escenario, Nieto ha subrayado que «el Ayuntamiento siempre va a estar al lado de nuestras bandas y de nuestras hermandades, tenemos una Semana Santa de Interés Turístico Nacional y unas formaciones musicales de primerísimo nivel que hacen que esta fiesta sea única y tenga esa catalogación».

Por su parte, la diputada provincial ha felicitado a la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Carmen de Almería «por una década de entrega absoluta y pasión por la música cofrade. Son diez años haciendo disfrutar a los almerienses con su talento, su constancia y su devoción, y eso tiene un enorme valor cultural y humano».

El certamen ha proseguido con la actuación de la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús Cautivo de la capital malagueña. Esta formación acompañó, durante varios años, a la Hermandad de la Santa Cena de Almería. La formación malacitana ha interpretado las marchas 'Tu recuerdo', 'Ante ti, Señor', 'Señor de Málaga', 'He aquí el Señor' y 'Sancta Trinitas'.

Acto seguido ha sido el turno de una de las agrupaciones musicales más conocidas del panorama nacional. Desde Linares, la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Pasión ha tocado las marchas 'Llegó tu Hora', 'Al Señor del Prendimiento', 'Al que yo Besé', 'Al oír el Canto' y 'Flagellatio'.

Esta formación ha acompañado, durante más de dos décadas, al paso de misterio de la Hermandad del Prendimiento, en la capital almeriense. También puso sus notas al misterio de la Santa Cena en la Procesión Magna de Almería del año 2022.

Por último, la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Rosario, también de Linares, ha llenado de notas cofrades la Plaza Pablo Cazard. Esta formación jienense, que en su día acompañó a la Hermandad de la Santa Cena, ha interpretado las marchas 'Este es mi Cuerpo', 'Vida', 'Tu Divina Humildad', 'El Compás del Soberano' y 'La Orden de Betania'.

El certamen ha concluido con la actuación de la formación anfitriona, la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Carmen. La banda de la capital ha interpretado las marchas 'El Castigo', '¡Prendedle! 1948', 'Angustias', 'Discípulos del Padre' y el estreno de la marcha 'II Misterio', dedicada a Nuestro Padre Jesús de la Paz de la Hermandad de la Unidad.

El certamen ha terminado con la interpretación de la Marcha Real por parte de esta formación musical que acompaña en nuestra Semana Santa, precisamente, a la citada Cofradía de la Unidad y a las hermandades de la Santa Cena, Prendimiento y Angustias.

Un flujo continuo de bandas y muy buen ambiente

La actividad se ha extendido durante toda la jornada. Tras las primeras actuaciones ha llegado el parón para el almuerzo, aprovechado por muchos para acercarse al ambigú gestionado por la hermandad, con tapas, bebidas y un ambiente de convivencia que se ha mantenido todo el día.

A mitad de tarde, cuando las bandas han comenzado a sucederse sin descanso, José Antonio Martín nos comentaba: «Y ahora desde las 4 de la tarde el transcurrir es una banda detrás de otra, tanto bandas de agrupación musical como bandas de Cornetas y Tambores. En este momento está sonando la banda de Vélez Málaga y el certamen termina sobre las 11 de la noche cerrando la banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Carmen como organizadora del evento».

Y entre banda y banda, la organización ha habilitado también un stand con merchandising de la formación anfitriona, con camisetas, pulseras y recuerdos del aniversario que no dejaron de moverse durante toda la tarde. Por la noche ha habido una gran afluencia, con un ambiente que incluso se notaba en las calles aledañas, repletas de las personas que se dirigían al certamen.

Respuesta multitudinaria

José Antonio Martín ha expresado su satisfacción por el desarrollo de la actividad: «La verdad es que el ambiente cofrade en Almería ha sabido responder y está llena la plaza, está súper llena, no nos esperábamos que estuviese tan llena para esto, para un certamen de marchas procesionales». El éxito del evento también se ha traducido en la sensación de estar asistiendo a un acontecimiento relevante para la ciudad, un punto de inflexión en la escena cofrade musical almeriense.

Cuando la noche ya estaba bien cerrada, José Antonio Martín nos confesaba: «Debido a la respuesta tan positiva de la gente, seguro que va a haber futuros certámenes. La banda está a disposición de toda la ciudad y gracias a esta respuesta tan positiva esto va para adelante. Se nota que el mundo cofrade y el florecer cofrade en Almería es positivo y agradable».

El balance, imposible negarlo, ha sido un rotundo éxito. La ciudad ha respondido, las bandas han brillado y la Plaza Pablo Cazard ha vivido una jornada para el recuerdo. Un certamen que ha nacido como celebración del décimo aniversario de la Banda del Carmen y que, quién sabe, podría convertirse en una tradición imprescindible en el calendario cofrade de Almería.