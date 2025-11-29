Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Momento de la actuación de la banda de Vélez Málaga.

Maratón de música cofrade a las puertas de la Navidad

El décimo aniversario de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Carmen llena el centro de Almería con un maratón musical que congrega a cientos de personas

E. Gabriel Llanderas

Almería

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:05

La Plaza Pablo Cazard ha vivido este sábado una de esas jornadas que se recuerdan durante mucho tiempo. Desde el mediodía hasta la noche cerrada, ... el centro de Almería se ha convertido en un auténtico santuario sonoro gracias al Certamen X Aniversario de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Carmen, una cita inédita en la capital tanto por duración como por la calidad de las formaciones reunidas.

