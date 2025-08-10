El mar bate récords de temperatura y 'tropicaliza' las playas de Almería Especies propias de zonas cálidas como el pez león o la vieja canaria comienzan a asentarse en el litoral andaluz

E. Gabriel Llanderas Almería Domingo, 10 de agosto 2025, 23:29 Comenta Compartir

Las aguas del Mediterráneo están cambiando de temperatura y también de habitantes. Las playas almerienses han registrado este verano temperaturas récord en la superficie marina, provocando un fenómeno de 'tropicalización' que está alterando de forma significativa el ecosistema del mar. Peces que antes eran habituales solo en Canarias o África occidental se han detectado ya en la costa andaluza, mientras que especies autóctonas, como la posidonia oceánica, están desapareciendo de zonas clave como el Mar de Alborán.

Un Mediterráneo cada vez más cálido

La temperatura media de la superficie del mar en junio fue de 20,72 grados centígrados, el tercer valor más alto jamás registrado para ese mes. Pero en algunas zonas se han alcanzado picos alarmantes. En el Mediterráneo occidental se produjo una ola de calor marina sin precedentes, con una media diaria de 27 grados centígrados y un récord absoluto de 30,5 grados en la boya de Dragonera (Baleares) el 30 de junio, casi siete grados por encima de lo normal. En Aguadulce este verano se han registrado los picos más altos de la provincia, alcanzándose 28 grados centígrados.

Estos datos confirman una tendencia preocupante que afecta directamente al litoral almeriense, donde la temperatura ha aumentado de forma acelerada en los últimos años.

Nuevos peces llegan, otros desaparecen

Un estudio del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha identificado 25 nuevos registros de peces en el Mediterráneo español, de los cuales 23 son especies nunca documentadas antes. Muchas de estas especies proceden de zonas tropicales y encuentran ahora en el sur peninsular un hábitat adecuado para asentarse y competir con la fauna local.

Entre los nuevos inquilinos del mar destaca la vieja canaria (Sparisoma cretense), que ha comenzado a ser habitual en nuestras aguas. También se ha detectado la presencia del gusano de fuego, aunque en el litoral catalán y del pez león, una especie venenosa, voraz y agresiva procedente del océano Índico que ya ha sido vista en aguas del Mediterráneo. «Estos peces llegan a través del Estrecho o del canal de Suez, se aclimatan y desplazan a las especies nativas», explican expertos.

La posidonia, en peligro

No solo hay migraciones. Algunas especies marinas, sobre todo las que no pueden moverse, están sufriendo una auténtica crisis de supervivencia. Es el caso de la posidonia oceánica, una planta submarina clave para la biodiversidad del mar, que actúa como refugio y criadero para peces, purifica el agua y fija el carbono.

«El aumento de temperaturas de hasta 30 grados en el agua está provocando la desaparición de grandes praderas de posidonia en el Mar de Alborán», señalan científicos. También otros organismos como algas están muriendo porque no soportan estas temperaturas extremas. Según profesores de ecología marina, un solo grado más en el mar equivale a unos cinco grados más en el aire.

Un cambio profundo que no se detiene

«Hace 25 años ya observábamos migraciones de especies, pero ahora es mucho más evidente», aseguran los expertos. La tendencia no solo se mantiene, sino que se intensifica con el paso de los veranos y amenaza con acabar con las praderas de Posidonia en Almería y con muchas de las especies que antes vivían en nuestras aguas. Esto puede traer consecuencias aún por determinar en el equilibrio de los ecosistemas y para los sectores productivos vinculados al mar, como la pesca o el turismo.

Temas

Playas

Agua

Verano

Almería

Canarias

Aguadulce

Posidonia