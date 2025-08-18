El mar de Almería, una sopa en 2025: tres máximas históricas en siete meses
Desde que se registran datos en la boya de Cabo de Gata, ocho de los 12 récords de temperatura corresponden a los últimos tres años
Davd Roth
Almería
Lunes, 18 de agosto 2025, 22:48
En lo que llevamos de 2025, la boya de Cabo de Gata, perteneciente a la red de Puertos del Estado, que monitorea las aguas almerienses desde el año 2001, ha registrado tres nuevos récords de temperatura del mar durante los meses que llevamos de año. A ello se suman otros meses que, sin superar las marcas absolutas, se han quedado muy cerca, especialmente en lo que llevamos de verano. Una sucesión de hitos que confirma que, año tras año, gran parte de los registros más destacados van quedando obsoletos frente a las abrasantes temperaturas que vienen aconteciendo a lo largo de los últimos estíos.
El primer récord llegó en marzo, cuando se alcanzaron 17,09 ºC, marcando la nueva máxima para dicho mes del año desde que se tienen registros. Apenas dos meses después, mayo se cerró con 22,22 ºC, una cifra inédita que situó este mes como el más cálido de la historia. Y ya con la llegada del verano, junio alcanzó 25,42 ºC, ampliando la lista de récords de 2025 y situando el listón más alto en pleno inicio de la temporada cálida.
Ya en julio se midieron 27,29 ºC, que no bastaron para superar los 27,93 ºC de 2022, pero que quedaron a tan solo seis décimas de distancia. En agosto, hasta el día 16, se ha registrado una media de 28,03 ºC, todavía por debajo de los 28,61 ºC medidos en 2024, aunque el mes aún no ha terminado y el comportamiento de la segunda quincena podría acercar aún más ese valor a la marca absoluta o incluso rebasarla.
Estos récords se añaden a los que se aglomeran entre el resto de los meses del año, que en su matoría pertenecen a los años 2022, 2023 y 2024. Los únicos que remanecen de tiempos 'más frescos' son los de octubre y noviembre de 2014, junto al de diciembre de 2006, que resisten como excepciones en un panorama dominado por registros recientes. Esto viene a traducirse a que, desde que se tienen registros, ocho de los 12 récords de temperatura pertenecen a los últimos tres años.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.